“Osos blancos” de la ANR repudian el desgobierno de Peña y el consuetudinario robo al Estado

“La realidad política y social de nuestro país obliga a manifestarnos a quienes nos sentimos parte del coloradismo histórico, ideología popular y nacional que es la reserva moral irreemplazable del coloradismo principista y doctrinario, tal como lo concibió su fundador, el Gral. Bernardino Caballero, que hoy sufre en sus entrañas la manipulación de los mal llamados dirigentes, politiqueros que usan al Partido, exclusivamente, como escalera al poder para saquear al pueblo paraguayo”.

Así refiere un comunicado de dirigentes históricos de la ANR, conocidos como “osos blancos”. En el texto, señalan que en el Partido Colorado hay “herederos de una pléyade de líderes y caudillos, que, con algunos errores, pero con mayores virtudes, han gastado su vida en batallas cívicas por el bien común”.

El término “osos blancos” se utiliza para referirse a los militantes o “hombres históricos” de la Asociación Nacional Republicana (ANR) con más de 50 años de afiliación.

Los dirigentes, en su comunicado, repudian la “herejía ideológica” que, en nombre del coloradismo, “el desgobierno del país, sumiendo a la gran mayoría popular en la orfandad de justicia, de salud, de educación y de seguridad, hundiéndolo en el submundo social”. Así aludieron al gobierno colorado cartista de Santiago Peña.

“Puntualizamos, categóricamente, la entrega de la soberanía nacional, el ya consuetudinario robo al Estado, el prevaricato, los privilegios, la prepotencia, el prebendarismo, el fraude electoral, y demás modos extremos de corrupción, son incompatibles con el coloradismo, espíritu ausente hoy en la ANR”, consigna el comunicado.

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Seguidamente, el texto refiere: “Apelamos, a la conciencia cívica de la ciudadanía a elegir en las próximas votaciones a las mejores fórmulas, con candidatos honestos, idóneos, sin ataduras a colores, propagandas o falsas tradiciones, que distorsionan la verdad y atentan contra el sistema republicano de gobierno y de los intereses de la familia paraguaya”.

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“Consideramos que la única forma de devolver su personalidad a nuestro querido Partido Colorado, es recuperar la ideología del coloradismo, prescindiendo de los mercaderes oportunistas, y devolviéndole al país una herramienta política capaz de construir la Patria soñada”, indica el documento, firmado por los dirigentes.

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Los firmantes del comunicado

Ing. Carlos Romero Pereira

Bernardino Méndez Vall

Hugo Estigarribia Gutiérrez

Adalberto Fox Méndez Paiva

Reinaldo Gómez

Luis Talavera Alegre

Rubén Canatta

Osvaldo Miño

Thiago Brítez

Neri Quintana

Eduardo Martínez Llano

Pablito Aquino