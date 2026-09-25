Polideportivo
25 de septiembre de 2026 a la - 20:01

Las “melli” Rodas se cuelgan bronce en suramericano de bádminton

Las mellizas Sofía y Paula Rodas consiguieron la medalla de bronce en dobles femenino del bádminton de estos juegos en Argentina.
Las mellizas Sofía y Paula Rodas consiguieron la medalla de bronce en dobles femenino del bádminton de estos juegos en Argentina.

Las hermanas mellizas Sofía y Paula Rodas se quedaron con la medalla de bronce en dobles femenino de bádminton de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las paraguayas no pudieron sortear exitosamente a una de las duplas brasileñas, y accedieron al bronce al igual que las incaicas en el otro partido semifinal también contra brasileñas.

Por ABC Color
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Las hermanas Rodas no pudieron sortear a sus pares de Brasil y debieron conformarse con las medallas de bronce en dobles femenino de bádminton, por las semifinales de esta disciplina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Sofi y Paula perdieron contra las brasileñas Jaqueline Lopes y Yasmin De Abreu 2-0, con parciales de 21-9 y 21-17.

Del otro lado de la llave también hubo festejo brasileño, al vencer a la dupla peruana.

Las vecinas Juliana Viana y Sania Passos se impusieron por 2-0 a las incaicas Rafaela Munar e Inés Castillo, con parciales 21-8 y 21-9.

De todos modos, las peruanas, así como las paraguayas, se cuelgan la presea de bronce.

Conforme a los resultados de este viernes, la gran final en bádminton en dobles femenino será brasileña, con las duplas Lopes/De Abreu vs. Juliana Viana/Sania Passos, este sábado.