Las “melli” Rodas se cuelgan bronce en suramericano de bádminton

Las hermanas Rodas no pudieron sortear a sus pares de Brasil y debieron conformarse con las medallas de bronce en dobles femenino de bádminton, por las semifinales de esta disciplina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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Sofi y Paula perdieron contra las brasileñas Jaqueline Lopes y Yasmin De Abreu 2-0, con parciales de 21-9 y 21-17.
Del otro lado de la llave también hubo festejo brasileño, al vencer a la dupla peruana.
Las vecinas Juliana Viana y Sania Passos se impusieron por 2-0 a las incaicas Rafaela Munar e Inés Castillo, con parciales 21-8 y 21-9.
De todos modos, las peruanas, así como las paraguayas, se cuelgan la presea de bronce.
Conforme a los resultados de este viernes, la gran final en bádminton en dobles femenino será brasileña, con las duplas Lopes/De Abreu vs. Juliana Viana/Sania Passos, este sábado.