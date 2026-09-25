Sinner renuncia a Pekín y aplaza su regreso a las pistas

"Siento mucho anunciar que no podré jugar en Pekín este año. Mi rodilla todavía no está como me gustaría y no estoy preparado para competir", explicó Sinner en un comunicado en vídeo difundido en sus redes sociales.

El italiano, que no disputa un partido oficial desde que conquistó Wimbledon el pasado 12 de julio por segundo año consecutivo, aseguró que hará "todo lo posible" para volver a las pistas "cuanto antes".

"Lo que más echo de menos es, por supuesto, el torneo, los aficionados y el ambiente", señaló el deportista de San Cándido, que se mostró "muy decepcionado" por no poder defender el título conquistado en 2025.

"He pasado grandes momentos allí, ganando también el título el año pasado, y estoy muy decepcionado por no poder defenderlo este año. Estaré muy contento de volver el año que viene. Deseo a todos un gran torneo y nos vemos muy pronto de nuevo en la pista", concluyó.

Sinner ya había anunciado su baja del Abierto de Estados Unidos por la misma lesión, después de renunciar también a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati.

La baja en Pekín supone un nuevo aplazamiento del regreso a la competición del número uno del mundo, que ya se perdió los torneos de Montreal y Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos por la lesión en la rodilla derecha.

Sinner tenía previsto reaparecer en la gira asiática, con Pekín como una de las primeras citas de su calendario, y también figura inscrito en el Masters 1000 de Shanghái, que tendrá lugar después del torneo en la capital china.