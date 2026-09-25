Ya están los clasificados al cuadrangular final de la Copa Oro de salonismo

La Copa Oro de la principal división del fútbol de salón está llegando a la fase decisiva, y ya se encuentran los cuatro clubes que disputarán dicha instancia.

Las jornadas del cuadrangular final serán el martes 30 de septiembre, viernes 2 de octubre y el viernes 9 de octubre.

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Los clasificados son el Club Deportivo Social Atenas de Tacumbú, Artemios F.C. de Santa Ana, Sportivo José Meza de Ñemby y Simón Bolívar de Trinidad, los dos primeros por el Grupo A y los otros por el B, respectivamente.

* Algunos resultados de la fase semifinal. Las semifinales se disputaron en dos grupos con 4 clubes cada uno, clasificando al cuadrangular final los dos mejores de cada serie.

Por el Grupo A, En la primera fecha, 12 de Junio igualó 4-4 contra Cerro Corá, mientras Deportivo Atenas le ganó 2-1 a Artemios FC.

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Por la fecha 2, Atenas se impuso por 2-1 a Cerro Corá, y Artemios le ganó 4-2 a 12 de Junio de Barrio Jara.

Por la fecha 3, Artemios le ganó 3-2 a Atlético Cerro Corá de Lambaré.

Por el Grupo B, En la primera fecha, los libertadores golearon 5-0 a Fomento de Barrio Obrero.

Con igual saldo de goles, los ñeembyenses derrotaron a Villeta FC.

Por la fecha 2, José Meza goleó 7-0 a Fomento, y Simón Bolívar derrotó 4-1 a Villeta FC.

La tercera fecha, según información extraoficial fue desprogramada.