Polideportivo
25 de septiembre de 2026 a la - 22:25

Ya están los clasificados al cuadrangular final de la Copa Oro de salonismo

Artemios FC de Santa Ana festejan la clasificación inédita al cuadrangular final de la Copa Oro de fútbol de salón.
Artemios FC de Santa Ana festejan la clasificación inédita al cuadrangular final de la Copa Oro de fútbol de salón.

En forma adelantada surgieron los clasificados al cuadrangular final de la Copa Oro de fútbol de salón, inclusive se desprogramó la última fecha. Disputarán la fase final: Atenas, Artemios, Sportivo José Meza y Simón Bolívar.

Por ABC Color
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La Copa Oro de la principal división del fútbol de salón está llegando a la fase decisiva, y ya se encuentran los cuatro clubes que disputarán dicha instancia.

Las jornadas del cuadrangular final serán el martes 30 de septiembre, viernes 2 de octubre y el viernes 9 de octubre.

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Los clasificados son el Club Deportivo Social Atenas de Tacumbú, Artemios F.C. de Santa Ana, Sportivo José Meza de Ñemby y Simón Bolívar de Trinidad, los dos primeros por el Grupo A y los otros por el B, respectivamente.

* Algunos resultados de la fase semifinal. Las semifinales se disputaron en dos grupos con 4 clubes cada uno, clasificando al cuadrangular final los dos mejores de cada serie.

Por el Grupo A, En la primera fecha, 12 de Junio igualó 4-4 contra Cerro Corá, mientras Deportivo Atenas le ganó 2-1 a Artemios FC.

Por la fecha 2, Atenas se impuso por 2-1 a Cerro Corá, y Artemios le ganó 4-2 a 12 de Junio de Barrio Jara.

Por la fecha 3, Artemios le ganó 3-2 a Atlético Cerro Corá de Lambaré.

Por el Grupo B, En la primera fecha, los libertadores golearon 5-0 a Fomento de Barrio Obrero.

Con igual saldo de goles, los ñeembyenses derrotaron a Villeta FC.

Por la fecha 2, José Meza goleó 7-0 a Fomento, y Simón Bolívar derrotó 4-1 a Villeta FC.

La tercera fecha, según información extraoficial fue desprogramada.