Polideportivo
19 de septiembre de 2026 a la - 21:50

Atenas arranca en punta en semifinales del Grupo A de la Copa Oro del salonismo

Atenas y Artemios protagonizaron el choque de fondo en el arranque del cuadrangular semifinal por el Grupo A de la Copa Oro, con triunfo de los griegos.
Atenas y Artemios protagonizaron el choque de fondo en el arranque del cuadrangular semifinal por el Grupo A de la Copa Oro, con triunfo de los griegos.

Deportivo Atenas se impuso por 2-1 a Artemios FC, empezando con el pie derecho la fase de cuadrangular semifinal por el Grupo A de la Copa Oro. En el primer cotejo de este viernes, 12 de Junio y Cerro Corá se repartieron honores. El Grupo B se inicia este lunes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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En el singular sistema de campeonato de la Copa Oro, principal categoría del fútbol de salón metropolitano, Atenas batió por ajustado marcador al Artemios FC, para sumar 2 puntos y liderar el Grupo A del cuadrangular semifinal.

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Los helénicos de Tacumbú consiguieron derrotar por 2-1 en un parejo cotejo hasta el final, frente a los del Barrio Santa Ana.

En el otro partido, de primera hora en el Fomento de Barrio Obrero, 12 de Junio y Cerro Corá empataron 4-4. De esta forma, los cuadros de Barrio Jara y Lambaré igualaron para iniciar la etapa semifinal, y ser escoltas de Atenas.

Posiciones: Deportivo Atenas 2 puntos, 12 de Junio 1, Cerro Corá 1, Artemios FC 0.

Cuadrangular por el Grupo B

La próxima semana se disputará la segunda fecha, al igual que por el Grupo B, donde se encuentran Sportivo José Meza, Simón Bolívar, Fomento de Barrio Obrero y Villeta FC.

La programación para esta serie es la siguiente:

20:00 Simón Bolívar vs. Fomento de Barrio Obrero

A continuación: Sportivo José Meza vs. Villeta FC.

La fase semifinal se realiza en dos grupos de 4 clubes, y a la fase final, que también será cuadrangular, arribarán los dos mejores de cada serie.