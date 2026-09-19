Atenas arranca en punta en semifinales del Grupo A de la Copa Oro del salonismo

En el singular sistema de campeonato de la Copa Oro, principal categoría del fútbol de salón metropolitano, Atenas batió por ajustado marcador al Artemios FC, para sumar 2 puntos y liderar el Grupo A del cuadrangular semifinal.

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Los helénicos de Tacumbú consiguieron derrotar por 2-1 en un parejo cotejo hasta el final, frente a los del Barrio Santa Ana.

En el otro partido, de primera hora en el Fomento de Barrio Obrero, 12 de Junio y Cerro Corá empataron 4-4. De esta forma, los cuadros de Barrio Jara y Lambaré igualaron para iniciar la etapa semifinal, y ser escoltas de Atenas.

Posiciones: Deportivo Atenas 2 puntos, 12 de Junio 1, Cerro Corá 1, Artemios FC 0.

Cuadrangular por el Grupo B

La próxima semana se disputará la segunda fecha, al igual que por el Grupo B, donde se encuentran Sportivo José Meza, Simón Bolívar, Fomento de Barrio Obrero y Villeta FC.

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La programación para esta serie es la siguiente:

20:00 Simón Bolívar vs. Fomento de Barrio Obrero

A continuación: Sportivo José Meza vs. Villeta FC.

La fase semifinal se realiza en dos grupos de 4 clubes, y a la fase final, que también será cuadrangular, arribarán los dos mejores de cada serie.