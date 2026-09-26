China supera el centenar de oros en los XX Juegos Asiáticos con Japón en un lejano segundo

Hacia las 19.30 hora local (10.30 GMT), la delegación china sumaba un total de 171 medallas. Entre los oros anotados este sábado por el gigante asiático figuran la victoria en la prueba por equipos femenina de rifle de 50 metros en tres posiciones, así como la final de salto sincronizado masculino desde trampolín de 3 metros.

Japón, por su parte, se hizo con el oro en ciberdeportes o 'e-sports' del videojuego Puyo Puyo. El japonés de 11 años Yuki Kurihara derrotó por 10-2 sobre al surcoreano Kang Dong-shin, de 25 años, y se convirtió, a falta de datos oficiales, en posiblemente el ganador más joven de la competición.

"En este mundo tan competitivo, creo que seguiremos aprendiendo mucho del equipo chino, creceremos como equipo y nos esforzaremos por alcanzarlos lo máximo posible", afirmó este sábado el jefe de la delegación nipona, Kosei Inoue.

A la hora del corte quedaban por disputarse las finales de varias disciplinas, incluyendo la final de baloncesto entre el anfitrión Japón y Corea del Sur.