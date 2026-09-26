El empresario kazajo Timur Turlov, nuevo presidente de la federación mundial de ajedrez

En la primera ronda de la Asamblea General de la FIDE celebrada este sábado en Samarcanda (Uzbekistán) en el marco de la Olimpiada de ajedrez, Turlov sumó 96 votos, frente a los 76 de Rosenstein y los 20 del también empresario alemán Jan Henric Buettner, quien quedó apeado.

Al no haber mayoría absoluta, la elección se dilucidó en una segunda votación, en la que Turlov se impuso por 110 votos a 85 a Rosenstein, de 36 años, propietario de WR Chess, promotora de torneos internacionales de élite y de campeonatos mundiales por equipos de ajedrez rápido.

Turlov, de 38 años y nacido en Moscú, es el actual presidente de la federación de ajedrez de su país y también de la Federación Internacional de Ajedrez Escolar, además de consejero delegado de la financiera Freedom Holding Corp.

Pasa a ser el octavo presidente de la FIDE y el primero no ruso en los últimos 30 años, en los que estuvieron al frente de la institución Arkady Dvorkovich y Kirsan Ilyumzhinov (1995-2018).

Dvorkovich quiso aspirar a un tercer mandato, pero tuvo que dimitir a finales de julio, poco antes del inicio de la campaña electoral, al entrar en la lista de sanciones de la Unión Europea en el contexto de la guerra de Ucrania por sus vínculos con el Kremlin.

A Turlov se le consideraba el candidato oficialista porque iba a haber sido vicepresidente en la candidatura de Dvorkovich, pero al renunciar este pasó a liderar la lista.

El financiero kazajo renunció a la nacionalidad rusa poco después de la invasión de Ucrania, que, no obstante, lo incluyó en su lista de empresarios sancionados al considerar que tenía lazos comerciales con Moscú.

En la votación tenían derecho a participar los representantes de 202 federaciones, entre los que no estaba la de Rusia debido a que fue suspendida de forma temporal el pasado 11 de junio por no acatar la instrucción del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de dejar de organizar actividades y torneos en las regiones anexionadas de Ucrania.

El vicepresidente de la FIDE será el indio Viswanathan Anand, quien fuese cinco veces campeón del mundo de ajedrez, y quien ya ejercía como número dos de la institución con Dvorkovich desde 2022.

Tras la dimisión de quien fue viceprimer ministro de Rusia entre 2012 y 2018, Anand pasó a ser el presidente interino de la organización de ajedrez.