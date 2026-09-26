España pide ser sede de la fase final de la Liga de Naciones en Valladolid y el Bernabéu

Las dos semifinales y el partido decisivo, que sería en el estadio del Real Madrid, tendrán lugar después de que se disputen los cuartos de final del 25 al 30 de marzo a doble encuentro entre los ocho mejores equipos de la categoría A de la Liga de Naciones, conformada por cuatro grupos de cuatro selecciones, entre las que están España, Inglaterra, Francia o Alemania.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, desveló la petición registrada ante la UEFA en declaraciones a los medios al término del partido entre España e Inglaterra disputado en el estadio de Wembley con victoria de la Roja por 2-3.

"España no debe renunciar a jugar la final de esta competición y que se pueda jugar en España en un gran estadio", explicó Louzán.

La elección del José Zorrilla, que tiene una aforo de unos 27.600 espectadores, responde a su cercanía a Madrid, al estar a 190 kilómetros, según comentó el presidente de la RFEF.

Añadió que ya están trabajando con el Real Madrid y el Valladolid para que la candidatura prospere.

El deseo de la RFEF de albergar los partidos decisivos de la Liga de Naciones va en paralelo a su empeño en que la final del Mundial de 2030 se dispute en España y no en Marruecos, país coorganizador junto con Portugal.

En este caso, la decisión corresponde a la FIFA, que formalizará la elección en los próximos meses.