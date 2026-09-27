Albirrojos entran con el pie derecho contra Bolivia en el Sub 20 de futsal

El combinado albirrojo Sub 20 debutó este sábado con victoria en el partido contra Bolivia, por el score de 3-1, en el marco del Sudamericano Sub 20 de futsal de Barquisimeto.

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Los goles paraguayos fueron convertidos por Robert Gamarra, Thiago Fernández y Jesús Escobar.

Este domingo, el team paraguayo tiene fecha libre, y retornará al parquet del Domo Bolivariano de Barquisimeto este lunes, enfrentando a Colombia (19:30).

El miércoles, el rival será la escuadra anfitriona, Venezuela (19:30) y el jueves, los albirrojos cerrarán esta fase grupal contra Uruguay (17:00).

En el Grupo B se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.

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La síntesis del partido:

Grupo A:

Bolivia 1-3 Paraguay

Estadio: Domo Bolivariano - Barquisimeto, Venezuela. Primer árbitro: Jonnathan Herbas (ECU). Segundo árbitro: Leonel Ruales (ECU). Tercer árbitro: Eric Bonifacio (BR). Cuarto árbitro: Ricardo Amaral (BR). Cronometrista: Facundo Falvo (ARG). Delegado CONMEBOL: Jorge Yamasaki (PE).

Alineaciones

Bolivia 1: Marco Soliz; Fabio Omakata, Sebastián Campos, Jorge Orcko (C) y Alejandro Medina. Alternantes: Andrés Balderrama, Santiago Rodas, Gustavo Añez, Luis Santos, Eydan Cruz, Mauricio Caucota, Diego Flores, John Zalazar y Cristian Chavarría. DT: Adalberto Pereira.

Paraguay 3: Octavio Demaro; Santino Franco, Luciano Luraghi (C), Robert Gamarra y Gustavo Lugo. Alternantes: Quimey González, Lucas Sánchez, Diogo Mensch, Thiago Fernández, Gonzalo Riveros, Jesús Escobar, Víctor Mora, Guillermo Frutos y Maurizzio Rivaldi. DT: Manuel Aquino.

Goles: PT Bolivia: 14’ Mauricio Caucota (B); PT 13’20” Robert Gamarra, ST 14’20” Thiago Fernández, 17’30” Jesús Escobar.

Amonestado: PT 7’15” Maurizzio Rivaldi (P).