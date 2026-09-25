Polideportivo
25 de septiembre de 2026 a la - 22:07

Albirrojos Sub 20 de futsal prestos para el debut sudamericano, en Barquisimeto

Plantel albirrojo Sub 20 de futsal que tomará parte del Sudamericano en Venezuela, desde este sábado.
Plantel albirrojo Sub 20 de futsal que tomará parte del Sudamericano en Venezuela, desde este sábado.

La selección paraguaya debutará este sábado enfrentando a Bolivia, por el Campeonato Sudamericano Sub 20 Masculino de Futsal, que se disputará en Barquisimeto, Venezuela, tal como el femenino que culminó recientemente.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Paraguay forma parte del Grupo A y este sábado debutará frente a Bolivia, para iniciar el camino en el Sudamericano de Futsal masculino categoría Sub 20. El debut de la escuadra albirroja será a las 17:00 de nuestro país.

Lea más: Albirrojas quedaron en último lugar en Venezuela

Los partidos se disputarán en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, del 26 de septiembre al 4 de octubre próximos.

En el Grupo A encabeza la selección anfitriona, Venezuela, además de Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay.

En el Grupo B se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.

El plantel juvenil está conformado por: Octavio Demaro y Quimey González (porteros); Lucas Sánchez, Diogo Mensch, Thiago Fernández, Santino Franco, Gonzalo Riveros, Jesús Escobar, Luciano Luraghi, Víctor Mora, Robert Gamarra, Guillermo Frutos, Gustavo Lugo y Maurizzio Rivaldi. Entrenador: Manuel Aquino.

Programa de partidos de los albirrojos

La selección guaraní tendrá estos compromisos por la fase del Grupo A:

Sábado 26.09.26: 17:00 Bolivia vs. Paraguay;

Domingo 27.09.26: Libre

Lunes 28.09.26: 19:30 Colombia vs. Paraguay;

Miércoles 30.09.26: 19:30 Paraguay vs. Venezuela;

Jueves 01.10.26: 17:00 Paraguay vs. Uruguay.

El pasado domingo culminó el certamen en la rama femenina, donde el combinado paraguayo quedó décimo, en último lugar, resultando campeonas las brasileñas que derrotaron a la final a las venezolanas, las dueñas de casa.