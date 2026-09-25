Albirrojos Sub 20 de futsal prestos para el debut sudamericano, en Barquisimeto

Paraguay forma parte del Grupo A y este sábado debutará frente a Bolivia, para iniciar el camino en el Sudamericano de Futsal masculino categoría Sub 20. El debut de la escuadra albirroja será a las 17:00 de nuestro país.

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Los partidos se disputarán en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, del 26 de septiembre al 4 de octubre próximos.

En el Grupo A encabeza la selección anfitriona, Venezuela, además de Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay.

En el Grupo B se encuentran: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.

El plantel juvenil está conformado por: Octavio Demaro y Quimey González (porteros); Lucas Sánchez, Diogo Mensch, Thiago Fernández, Santino Franco, Gonzalo Riveros, Jesús Escobar, Luciano Luraghi, Víctor Mora, Robert Gamarra, Guillermo Frutos, Gustavo Lugo y Maurizzio Rivaldi. Entrenador: Manuel Aquino.

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Programa de partidos de los albirrojos

La selección guaraní tendrá estos compromisos por la fase del Grupo A:

Sábado 26.09.26: 17:00 Bolivia vs. Paraguay;

Domingo 27.09.26: Libre

Lunes 28.09.26: 19:30 Colombia vs. Paraguay;

Miércoles 30.09.26: 19:30 Paraguay vs. Venezuela;

Jueves 01.10.26: 17:00 Paraguay vs. Uruguay.

El pasado domingo culminó el certamen en la rama femenina, donde el combinado paraguayo quedó décimo, en último lugar, resultando campeonas las brasileñas que derrotaron a la final a las venezolanas, las dueñas de casa.