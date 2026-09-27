Colonias Gold y San Alfonzo de Minga Guazú cierran la primera etapa del Clausura de básket

Los Gold se encuentran entre los cuatro mejores del torneo de baloncesto y este lunes cerrarán la primera etapa en el juego contra los minguenses, en el Estadio “Ka’a Poty” de la ciudad de Obligado, la casa de los colonos.

El partido de esta noche, entre Colonias Gold y San Alfonzo de Minga Guazú se anuncia para las 19:30.

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Colonias se situó en tercer lugar en la fase regular del torneo, detrás de San José y Olimpia Kings, asegurando su pase a la segunda etapa del Clausura.

Los alfoncinos están en el séptimo puesto, entre ocho participantes de la LNB 2026, solo por delante de los debutantes Capiatá Bulls.

Los otros resultados correspondientes a la fecha 14 del Clausura se registraron entre el jueves y viernes:

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Deportivo San José 101 - 58 Club de Deportivo Capiatá Bulls

Félix Pérez Cardozo 60 - 81 Club Deportivo Amambay

Olimpia Kings 109 - 63 Deportivo Campoalto

* Posiciones. Las posiciones, con juegos pendientes, se encuentran de esta manera:

1° Deportivo San José 28 puntos

2° Olimpia Kings 25 puntos

3° Colonias Gold 22 puntos (1 juego menos)

4° Deportivo Amambay 21 puntos (1 juego pendiente)

5° Deportivo Campoalto 19 puntos

6° Félix Pérez Cardozo 18 puntos (1 juego pendiente)

7° San Alfonzo de Minga Guazú 15 puntos (1 juego menos)

8° Capiatá Bulls 14 puntos.