Los Kings despiden la fase regular con triunfo sobre Campoalto

Los Kings golearon 109-63 a Deportivo Campoalto, en el último encuentro de ambos por la primera etapa del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026.

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Los franjeados fueron muy superiores en todos los cuartos disputados en el Complejo SUMA de Luque, con parciales de 30-20, 35-16, 25-14 y 19-13, para derrotar a los colegiales.

Utilizando a toda la banca, nuevamente el americano James Lanard Resse fue el máximo encestador del encuentro con 31 puntos, seguidos de su compatriota Quatarrius Wilson con 21.

En el cinco campoalteño sobresalió en el aro el pívot Guillermo Araújo con 22 puntos.

Para el broche de esta etapa, Colonias Gold recibirá el lunes a San Alfonzo, desde las 19:30, en el “Ka’a Poty” de la ciudad de Obligado.

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* Posiciones. La tabla de posiciones está así:

Deportivo San José 28 puntos

Olimpia Kings 25 puntos

Colonias Gold 22 puntos

Deportivo Amambay 21 puntos (1 juego pendiente)

Deportivo Campoalto 19 puntos

Félix Pérez Cardozo 18 puntos (1 juego pendiente)

San Alfonzo 15 puntos

Capiatá Bulls 14 puntos.

El juego Deportivo Amambay vs. Félix Pérez Cardozo, suspendido en la séptima fecha, no fue regularizado hasta ahora.

Resaltados en negrita los clubes clasificados a las semifinales.