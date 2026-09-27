Cuadrangular final de la Copa Oro de fútbol de salón empieza este martes

El peculiar sistema de la fase semifinal de la Copa Oro de fútbol de salón culminó la semana pasada, arrojando como clasificados a Deportivo Atenas y Artemios FC por el Grupo A, Sportivo José Meza y Simón Bolívar por el Grupo B.

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Este martes se inicia el cuadrangular final con los dos cotejos en el Fomento de Barrio Obrero, acostumbrado a las lides de este tipo de compromisos salonísticos.

El programa a desarrollase contempla los juegos a partir de las 19:00, con el choque entre Artemios F.C. de Santa Ana vs. Simón Bolívar de Trinidad.

En el partido de fondo se enfrentarán Deportivo Atenas y Sportivo José Meza, a partir de las 21:00.

Las siguientes jornadas se desarrollarán el próximo viernes 2 de octubre y la última fecha el viernes 9 de octubre.

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El vigente campeón 29 de Septiembre no consiguió avanzar de fase.

Entre los aspirantes al cetro, Artemios F.C. es el que buscará por primera vez un título de este nivel en un torneo de la Divisional Oro.