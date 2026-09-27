El Pájaro Campana Junior en la calurosa bienvenida a la Albirrojita

Sin importar la hora, en la madrugada del fin de semana, el “Pájaro Campana Junior” estuvo en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde los chicos dorados albirrojos recibieron una calurosa recepción. Los familiares, amigos de los futbolistas y otros tantos aficionados se reunieron en gran número para brindar un homenaje merecido a los campeones invictos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Una multitud recibió a la Albirrojita luego de conseguir el oro en los Juegos Odesur. La selección paraguaya Sub 20 llegó alrededor de las 03:00 del sábado a nuestro país luego de conquistar la medalla de oro en fútbol de campo masculino y los flamantes campeones fueron recibidos por una multitud que se congregó en el aeropuerto internacional.

En medio de la multitud se hizo notoria la presencia de Pájaro Campana Junior, representado por Alan Ortega que da vigencia a la tradición y legado de don Cástulo. El fallecimiento del reconocido aficionado y personaje emblemático de la selección paraguaya, dejó un vacío en las tribunas y el corazón de la afición albirroja. Su caracterización como el “Pájaro Campana” lo convirtió en un símbolo del aliento y la pasión por la Albirroja durante numerosos partidos, tanto en el país como en el extranjero, tradición que sigue con su nieto ahora con Alan.

El 8 de julio del 2024 marcó el adiós de don Cástulo Ortega, pero su espíritu continúa presente gracias a su nieto, Alan Ortega. Determinado a mantener viva la tradición familiar, Marcos asumió el reto de representar al “Pájaro Campana” y vestirse con el icónico traje para los partidos de la selección paraguaya, que está cerca de sellar su vuelta a la máxima cita de selecciones, luego de 16 años años de ausencia.