Muchova acerca a República Checa a su duodécimo título

Sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, Karolina Muchova confirmó su condición de favorita en el primer enfrentamiento contra Anhelina Kalinina y dejó a su país a una victoria de conquistar su duodécimo título, el primero desde 2018.

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Linda Noskova (#6), campeona de Wimbledon, tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria en el segundo individual ante Elina Svitolina, #7 del mundo. Si vence la ucraniana, el trofeo se decidirá en el partido de dobles.

Muchova cimentó su victoria en un servicio que Kalinina nunca llegó a amenazar. La checa conectó ocho saques directos, ganó el 82 % de sus puntos al servicio y no concedió ninguna bola de rotura durante todo el encuentro.

Kalinina comenzó manteniendo su saque, pero quedó sometida al resto desde el tercer juego, el más largo de la primera manga.Muchova esperó su oportunidad durante diez puntos y atacó un segundo servicio lento de la ucraniana con una derecha paralela ganadora para obtener la primera rotura.

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La checa confirmó la ventaja con facilidad y utilizó toda su variedad para impedir que su rival encontrara ritmo. Alternó golpes profundos con dejadas, subidas a la red y servicios que Kalinina apenas podía devolver, especialmente cuando la número ocho mundial abrió los ángulos.

Muchova volvió a romper para situarse 5-2 gracias a una dejada de derecha que dejó a Kalinina sin tiempo para responder y cerró después la primera manga en 33 minutos, sin afrontar ningún momento de verdadero peligro.

La ucraniana resistió mejor al comienzo del segundo set y se mantuvo por delante hasta el 2-1, pero seguía sin encontrar respuestas al saque de su rival. Muchova ganó el 93 % de los puntos disputados con primeros servicios en ese parcial y esperó hasta el quinto juego para golpear de nuevo.

La checa consiguió entonces la rotura tras variar el ritmo con su revés cortado y confirmó la ventaja con otro juego dominado desde el servicio. Kalinina salvó una nueva oportunidad de quiebre para acercarse al 3-4, aunque no pudo prolongar mucho más el encuentro.

Muchova encadenó un ace para situarse a un juego de la victoria y terminó el partido al resto con dos derechas ganadoras. Convirtió cuatro de sus cinco bolas de rotura y ganó 61 de los 99 puntos disputados.

“Creo que saqué con bastante solidez y esa fue una de las claves”, explicó Muchova sobre la pista. La checa reconoció que sintió nervios antes de abrir la final, pero destacó el apoyo de sus compañeras y los rituales del equipo en el vestuario. “Cantamos y bailamos, y así todo se va”, señaló.