Gustavo Costas: “Te pueden ganar, pero no te pueden ganar tan fácil”

Al analizar el desarrollo del encuentro, el técnico fue categórico sobre las razones del traspié: “Yo pienso que lo perdimos nosotros, como los partidos que empatamos, lo empatamos nosotros, porque erramos los penales, porque nos hacen goles todos de córner, y que capaz que te pueden ganar, pero no te pueden ganar tan fácil, cabeza solo. Entonces, hay que trabajar muchas cosas: en la intensidad y, bueno, en lo físico me preocupa eso, porque nos pasa en los entrenamientos, capaz que hacemos en el reducido —nosotros trabajamos muy intenso en los reducidos— y a los 15 minutos vos los ves y están muertos, entonces eso es lo que más nos preocupa”.

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La exigencia de la grandeza y el dilema del equipo

Consultado sobre el panorama en el torneo Clausura —donde la diferencia con la cima podría estirarse dependiendo de otros resultados— y la importancia que adquiere la Copa Paraguay como vía directa para salvar la temporada, Costas aclaró cuál será su postura en la formación del onceno titular. “Yo no soy de cambiar; si veo que consigo una base, voy a morir con él. Después, si baja en su nivel, vamos cambiando, pero no soy de cambiar los equipos. Jugamos dos partidos seguidos, pero vamos a poner lo mejor que tenemos; en cada partido vamos a poner lo mejor, y en el campeonato también. Tenemos que pensar que estamos en un club grandísimo y que necesita también ganar, porque el objetivo de los equipos grandes es ganar, ganar y ganar, lo único que sirve, así que tenemos que seguir trabajando mucho, pero muchísimo tenemos que trabajar”.