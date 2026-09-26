Cerro Porteño
26 de septiembre de 2026 a la - 22:37

Gustavo Costas: “Te pueden ganar, pero no te pueden ganar tan fácil”

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Adolfo Costas Makeira (63 años) habla en conferencia de prensa tras la derrota derrota ante Sportivo Trinidense.
El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Adolfo Costas Makeira (63 años) habla en conferencia de prensa tras la derrota derrota ante Sportivo Trinidense.

Tras la dura caída ante Sportivo Trinidense que aleja a Cerro Porteño de los puestos de vanguardia, el entrenador Gustavo Costas no ocultó su malestar en conferencia de prensa. Lejos de buscar excusas, el estratega apuntó directamente contra la falta de contundencia y los recurrentes errores defensivos que condicionan al equipo.

Por ABC Color
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Al analizar el desarrollo del encuentro, el técnico fue categórico sobre las razones del traspié: “Yo pienso que lo perdimos nosotros, como los partidos que empatamos, lo empatamos nosotros, porque erramos los penales, porque nos hacen goles todos de córner, y que capaz que te pueden ganar, pero no te pueden ganar tan fácil, cabeza solo. Entonces, hay que trabajar muchas cosas: en la intensidad y, bueno, en lo físico me preocupa eso, porque nos pasa en los entrenamientos, capaz que hacemos en el reducido —nosotros trabajamos muy intenso en los reducidos— y a los 15 minutos vos los ves y están muertos, entonces eso es lo que más nos preocupa”.

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La exigencia de la grandeza y el dilema del equipo

Consultado sobre el panorama en el torneo Clausura —donde la diferencia con la cima podría estirarse dependiendo de otros resultados— y la importancia que adquiere la Copa Paraguay como vía directa para salvar la temporada, Costas aclaró cuál será su postura en la formación del onceno titular. “Yo no soy de cambiar; si veo que consigo una base, voy a morir con él. Después, si baja en su nivel, vamos cambiando, pero no soy de cambiar los equipos. Jugamos dos partidos seguidos, pero vamos a poner lo mejor que tenemos; en cada partido vamos a poner lo mejor, y en el campeonato también. Tenemos que pensar que estamos en un club grandísimo y que necesita también ganar, porque el objetivo de los equipos grandes es ganar, ganar y ganar, lo único que sirve, así que tenemos que seguir trabajando mucho, pero muchísimo tenemos que trabajar”.