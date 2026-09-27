República Checa vuelve al trono de la Billie Jean King

Sobre la pista dura cubierta del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, la campeona de Wimbledon, Linda Noskova cerró por 2-0 contra Elina Svitolina la final después de que Karolina Muchova (8) se impusiera por 6-2 y 6-3 a Anhelina Kalinina (48) en el primer individual.

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República Checa recupera así una corona que no conquistaba desde 2018 y amplía su condición de segunda selección más laureada de la competición. Ucrania termina como subcampeona en la primera final de su historia.

Svitolina trató de sostener el sueño ucraniano con un inicio convincente. Conservó sus dos primeros servicios y aprovechó la única bola de rotura que tuvo en todo el partido para adelantarse por 3-1 ante una Noskova todavía imprecisa.

La reacción de la checa fue inmediata. Atacó el segundo saque de su rival y recuperó la desventaja después de que Svitolina levantara tres oportunidades consecutivas, antes de completar la remontada con otra rotura en un séptimo juego de ocho minutos.

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Noskova había encontrado ya la manera de incomodar a la ucraniana con su agresividad al resto y sus cambios de dirección. Encadenó cinco juegos para transformar el 1-3 en un 6-3 y cerró el primer set con un revés paralelo ganador ante un segundo servicio.

La final cambió de registro en la segunda manga. Ambas elevaron notablemente su rendimiento con el saque y no concedieron una sola bola de rotura durante los doce juegos, en los que apenas permitieron que la restadora amenazara su dominio.

Noskova se apoyó en la potencia de su servicio para jugar siempre por delante en el marcador, mientras que Svitolina respondió con tres juegos en blanco y llevó el parcial hasta el desempate sin ofrecer fisuras.

La checa volvió a dar un paso adelante cuando el título quedó reducido a unos pocos puntos. Tomó ventaja con un revés a contrapié, abrió una brecha de 5-3 con una volea corta y dispuso de tres bolas de partido después de forzar otro error de la ucraniana.

Svitolina salvó las dos primeras, una de ellas con un ‘ace’, pero Noskova no dejó escapar la tercera. Abrió la pista con el servicio y remató con una derecha hacia el espacio libre antes de celebrar junto al resto del equipo checo.

La campeona terminó con diez saques directos, ganó el 81% de los puntos disputados con su primer servicio y convirtió tres de sus doce oportunidades de rotura.

Su victoria completó una final sin fisuras de Chequia y terminó con la resistencia de una Ucrania que hizo historia en Shenzhen, pero no pudo prolongar su estreno en una final hasta el dobles decisivo.

“Fue una competición por equipos y no habríamos ganado sin las demás. Todas aportamos una parte importante a este título”, afirmó Noskova, quien agradeció el trabajo de sus compañeras y destacó especialmente el papel de la capitana, Barbora Strycova.

Strycova, que asumió el cargo esta temporada, restó importancia a su influencia. “No tuve que adaptarme demasiado porque son jugadoras con mucha experiencia, grandes figuras que saben cómo afrontar estas situaciones”, señaló antes de declararse “honrada” por haber compartido el triunfo con el equipo.