Siete años de cárcel por abusar de dos niños para excampeón mundial de snooker Graeme Dott

Dott, de 49 años, abusó de una niña entre 1993 y 1996, y posteriormente de un niño entre 2006 y 2010. El juez le dijo hoy al comunicarle la sentencia que había "robado a los denunciantes una parte importante de su infancia" al incurrir en "una grave violación de su confianza".

Según la denuncia de la chica, que ahora tiene 40 años, Dott le "acarició los glúteos" y en otra ocasión se exhibió delante de ella. Además, también le pidió que se bajara los pantalones y le levantó la camiseta para besarle el estómago antes de preguntarle si quería jugar a las adivinanzas.

Esta mujer aseguró que aún recuerda el olor de las cremas para la piel de Dott y que estos actos la dejaron "en shock y asustada".

Pese a que la policía le contactó en 2001 por este mismo caso, en aquel momento no se le acusó, hasta que la mujer volvió a denunciarle el año pasado.

En cuanto al caso del chico, este declaró que Dott le tocó de forma inapropiada en diferentes ocasiones y que le regaló patatas fritas y bebidas, además de dinero, como "recompensa".

Dott ganó el campeonato mundial de snooker en 2006, y quedó finalista en dos ocasiones más (2004 y 2010). Su nombre fue eliminado del 'Hall of Fame' del snooker mundial al conocerse su imputación.