Así funciona la postemporada de las Grandes Ligas, comenzando por la ronda de comodines

Estas las claves para entender el sistema de competencia:

La postemporada reúne a seis equipos de cada liga, la Americana y la Nacional.

En cada circuito se clasifican los tres campeones divisionales y los tres mejores equipos que no ganaron su división, que ocupan las plazas de comodín .

Un equipo que comienza la postemporada como comodín debe superar cuatro rondas para conquistar el título.

Necesita ganar trece partidos: dos en la serie de comodines, tres en la serie divisional, cuatro en la serie de campeonato y cuatro en la Serie Mundial.

El tercer campeón divisional, cabeza de serie número tres, se enfrenta al sexto clasificado, mientras los equipos que ocupan los puestos cuatro y cinco se enfrentan entre sí.

Las series de comodines se disputan al mejor de tres partidos. El primer equipo que consigue dos victorias avanza a la serie divisional y el perdedor queda eliminado.

Los tres partidos de una serie de comodines, si son necesarios, se disputan en el estadio del equipo mejor clasificado. Por ello, el conjunto con mejor posición parte con la ventaja de jugar toda la serie en casa.

En la Liga Americana, los Astros de Houston, terceros cabezas de serie, se enfrentan a los Medias Blancas de Chicago, mientras los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston disputan el otro cruce.

En la Nacional, los Bravos de Atlanta se miden con los Filis de Filadelfia y los Padres de San Diego enfrentan a los Cachorros de Chicago.

Los ganadores continuarán su camino hacia las series divisionales, donde esperan los dos mejores campeones divisionales de cada liga .

Los ganadores de los enfrentamientos entre los cabezas de serie tres y seis se enfrentan al segundo mejor campeón divisional, mientras que el vencedor del duelo entre los números cuatro y cinco se mide con el mejor campeón divisional.

La serie divisional se disputa al mejor de cinco partidos y el primero que consigue tres victorias avanza .

Los dos mejores campeones divisionales de cada liga tienen descanso en la primera ronda y esperan rival en las series divisionales.

En la Americana son los Rays de Tampa Bay, primeros cabezas de serie, y los Guardianes de Cleveland, segundos; en la Nacional, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles ocupan esas posiciones.

Los Rays se enfrentarán al ganador de la serie entre Yankees y Medias Rojas, mientras los Guardianes esperan al vencedor del duelo entre Astros y Medias Blancas.

En la Nacional, los Cerveceros jugarán contra el ganador de Padres-Cachorros y los Dodgers ante el vencedor de Bravos-Filis .

Los cuatro equipos que sobreviven a las series divisionales disputan las series de campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional.

Cada una se juega al mejor de siete partidos y el primero que consigue cuatro victorias avanza a la Serie Mundial .

Los campeones de la Americana y la Nacional se enfrentan por el título de las Grandes Ligas en una serie al mejor de siete partidos. El campeón será el primero que consiga cuatro victorias.

La serie por el campeonato de las Mayores comenzará el viernes 23 de octubre; de alargarse a siete partidos, este duelo definitivo se disputará el 31 de octubre.