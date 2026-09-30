Fechas del maratón de Londres se deciden a 'piedra, papel y tijera': hombres, un día antes

El tradicional juego lo disputaron Catherine Debrunner, récord del mundo de maratón en silla de ruedas, y Sebastian Sawe, que batió el récord del mundo el año pasado en la prueba londinense. Debrunner se impuso en el 'piedra, papel y tijera' y la carrera masculina se disputará el sábado 24 de abril, una día antes que la femenina.

La organización de la carrera confirmó hace unos meses que por primera vez en la historia se disputará en días diferentes para poder permitir una mayor participacion, después de que 1,33 millones de personas se apuntaran al sorteo de dorsales.

En total, se calcula que unas 100.000 personas correrán la maratón de Londres el año que viene y que se recaudarán más de 150 millones de libras (unos 170 millones de euros) que irán destinados a causas solidarias.

"Al dividir las carreras esto nos permitirá que los atletas brillen aún más", dijo Hugh Brasher, presidente ejecutivo del maratón londinense.