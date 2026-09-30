Guardiola muestra todo su apoyo al Manchester City: "Superaremos esto juntos"

Guardiola muestra todo su apoyo al Manchester City: "Superaremos esto juntos"

Redacción deportes, 30 sep (EFE).- El exentrenador del Manchester City Pep Guardiola expresó todo su apoyo al club británico, después de que la Premier League anunciara el martes que es culpable de la mayoría de irregularidades financieras de las que le acusó en febrero de 2023.