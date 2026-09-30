Italia presenta a la UEFA las sedes idóneas para albergar la Eurocopa de 2032

La FIGC envió al organismo continental presidido por Alexander Ceferin los documentos por los que propone formalmente algunas de las posibles sedes con el fin de continuar con el proceso de candidatura italiana.

La UEFA comprobará ahora si cumplen con los requisitos, que abarcan once áreas temáticas, desde la compatibilidad de la infraestructura hasta cuestiones operativas, como los servicios para los aficionados, la accesibilidad o la sostenibilidad.

La Federación escogerá luego cinco sedes de todas las propuestas.

La capital italiana compite con el Estadio Olímpico, actual casa del Roma y del Lazio, y con el nuevo recinto de Pietralata, que se convertirá en el estadio del Roma de cara a 2031.

Otras doce ciudades, cada una con un recinto, fueron sugeridas por la federación italiana: Bari, Bolonia, Cagliari, Florencia, Génova, Lecce, Milán, Nápoles, Palermo, Salerno, Turín y Verona.

"Estamos satisfechos con la cantidad y la calidad de los expedientes, lo que demuestra el compromiso y la participación con la que Italia ha respondido a este reto. Quisiera agradecer a la UEFA su fructífera colaboración y a todas las entidades públicas y privadas que han contribuido a este proceso de selección con profesionalidad, experiencia y visión", afirmó el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.

"El trabajo realizado hasta el momento confirma nuestro deseo común de dotar a la EURO 2032 de ciudades y sedes dignas de un gran evento internacional", concluyó.