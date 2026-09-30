Jueves, 1 de octubre de 2026

Redacción Deportes. La selección de Panamá se enfrenta a la de Nueva Zelanda y la de Ecuador a la anfitriona, Japón, este jueves con motivo de la Copa Kirin, que se juega en Yokohama.

Redacción Deportes. Las selecciones de la República Dominicana y Haití se enfrentan este jueves en un esperado partido de la Liga de Naciones de la Concacaf al que ambas llegan en un momento dulce después de ganar sus dos primeros partidos. Además, Nicaragua y Costa Rica cruzan sus caminos en busca de su primera victoia tras arrancar ambas con dos derrotas.

Redacción Deportes. El británico Elfyn Evans, el finlandés Sami Pajari y el sueco Oliver Solberg, los tres del equipo Toyota Gazoo Racing y al volante de sendos GR Yaris, se juegan el título mundial de pilotos entre este jueves y el domingo en el Rally de Italia-Cerdeña, última prueba de la temporada 2026 tras la cancelación del Rallu de Arabia Saudí.

- Rally de Marruecos, del Mundial de RallyRaid (hasta 3).

- Rally de Italia-Cerdeña, última prueba del Mundial (hasta 4). Un solo tramo a las 14:05 GMT.

- Previa del Gran Premio de Baréin en Malasia, 16ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito malasio de Sepang. (FOTO)

- Euroliga. 3ª jornada: Hapoel Tel Aviv-Real Madrid (16:00 GMT).

- Liga de Naciones. 3ª jornada (FOTO): Gales-Noruega, Dinamarca-Portugal, Alemania-Serbia y Grecia-Países Bajos (18:45 GMT).

- Amistosos Panamá-Nueva Zelanda (06.10 GMT) y Japón-Ecuador (10.10), ambos de la Copa Kirin y en Yokohama. (FOTO)

. Previas de los amistosos Corea del Sur y Venezuela, que se juega el viernes en Usan; y Paraguay-Colombia, en el Red Bull Arena.

- Liga Naciones Concacaf: Rep. Dominicana-Haití, Nicaragua-Costa Rica.

- Se cierran los cuartos de final de la Copa Argentina con la disputa del duelo entre Platense y Estudiantes.

- Montevideo City Torque y Peñarol se enfrentan en un duelo pendiente de la primera jornada del Torneo Clausura que pondrá en juego puntos importantes para la definición de la Liga Uruguaya.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- DP World Tour. Alfred Dunhill Championship, en los campos escoceses St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns (hasta 4).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio Japón, 16ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Motegi. (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Pekín (FOTO) y Tokio (hasta 6).

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11).

Redacción EFE Deportes