Jueza de EEUU aplaza audiencia del excampeón de NFL Antonio Brown por intento de homicidio

El exjugador se presentó en una corte en Miami del Undécimo Circuito Judicial de Florida, donde la cita estaba programada a las 8:45 horas (12:45 GMT), pero la jueza Marisa Tinkler Mendez postergó la audiencia al 28 de octubre, explicó el abogado de Brown, Mark Eiglarsh en declaraciones a medios.

"Como acaba de revelar la corte, habíamos planeado tomar un acuerdo que habíamos negociado cuidadosamente con la fiscalía, pero la jueza está en medio de un juicio por un caso de homicidio capital que involucra la muerte de varios niños, y simplemente no tiene tiempo para escuchar todos los hechos y circunstancias hoy", dijo.

Los documentos judiciales del caso disponibles en línea muestran que el abogado de Brown, campeón del Super Bowl LV con los Tampa Bay Buccaneers, notificó la semana pasada que habría un cambio en su declaratoria de culpabilidad, por lo que la jueza había programado para este miércoles la audiencia.

El defensor indicó entonces que "le hicieron una oferta que no pudo rechazar" porque el acuerdo de culpabilidad "reduciría drásticamente los cargos criminales en su contra y resultaría en libertad condicional en lugar de una sentencia de prisión".

El también exjugador de los Steelers de Pittsburgh afrontaba una posible condena de hasta 30 años de cárcel tras su detención por un tiroteo en mayo de 2025 fuera de un evento de boxeo en Miami, y está en arresto domiciliario con un monitor en el tobillo después de su extradición desde Dubái y una fianza de 25.000 dólares.

El exfutbolista ha argumentado que está amparado por la 'Ley de legítima defensa' ('Stand your ground') de Florida y que goza de inmunidad por haber actuado en defensa propia durante el altercado con Zul-Qarnain Kwame Nantambu.

Su defensor expresó la semana pasada que llegar a un acuerdo "no fue una decisión fácil" porque Brown cree en su inocencia" basada en la Ley de legítima defensa "y en que finalmente prevalecería en el juicio", pero argumentó que "no había forma razonable de rechazar" la reducción de la condena en el acuerdo.