República Dominicana y Haití se juegan el invicto en crucial partido de Liga de Naciones

Los dos equipos llegan invictos, con seis puntos cada uno, resultados que los tienen en lo alto del grupo A de la Liga A junto a Curazao, que lidera por acumular una mejor diferencia de goles tras atropellar a Nicaragua 6-1 el pasado domingo.

El clásico de la isla de La Española ha despertado una enorme expectación en los dos países, donde el fútbol gana cada día más aficionados, y prueba de ello es el lleno total que tendrá mañana el estadio Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, con la boletería agotada.

República Dominicana, que derrotó 3-2 a Nicaragua en su primer partido y luego se impuso por 1-2 en su visita a Trinidad y Tobago, sueña con una tercera victoria consecutiva que le permita asegurar su paso a la fase final de la Liga de las Naciones de la Concacaf.

Para ello cuenta con el buen momento de sus principales figuras, los centrocampistas Pablo Rosario y Heinz Morschel, el primero del Porto y el segundo del Vizela, ambos de Portugal, y el delantero Mariano Díaz, del club español Deportivo Alavés.

Morschel marcó el primer gol en la victoria sobre Nicaragua en Santiago de los Caballeros y fue fundamental en el partido con Trinidad y Tobago, donde también abrió el marcador y dio la asistencia para que Mariano Díaz definiera con maestría para sellar la victoria en Puerto España.

El técnico de República Dominicana, Marcelo Neveleff, no podrá contar para el partido de mañana con el atacante Edarlyn Reyes, del Arsenal Tula ruso, quien sufrió una lesión muscular y será sustituido por el joven Javier Roces, del Cibao Fútbol Club, informó la Selección Dominicana de Fútbol (Sedofútbol).

"El objetivo que tenemos es llevarnos los tres puntos", dijo el defensor Édgar Pujol, quien regresó al equipo titular ante Trinidad y Tobago, al comentar el partido contra los haitianos.

La selección de Haití, por su parte, llegó el martes por la noche a Santo Domingo para preparar el crucial partido, confiada también en que podrá prolongar la racha ganadora que comenzó con Trinidad y Tobago (3-2) y siguió con Costa Rica (2-0).

'Les Grenadiers', dirigidos por el técnico español David Badía, quien asumió la conducción del equipo en reemplazo del francés Sébastien Migne, tras la participación de los caribeños en el Mundial 2026, también llegan a este partido con un rendimiento del 100 %.

El equipo cuenta con el buen momento de su estrella Wilson Isidor, atacante del Sunderland de la Premier League inglesa, quien después de servir el balón en los dos primeros goles ante los trinitarios, marcó el del victoria haitiana en el minuto 98.

Para el partido en Santo Domingo, el técnico Badía convocó al juvenil Miguel Joseph, de 18 años, y a Keeto Thermoncy, de 20, quien estuvo entre los convocados para el Mundial pero no jugó, con el fin de tener alternativas en la defensa.

El partido de este jueves es el número 16 entre las dos selecciones absolutas desde que se enfrentaron por primera vez en 1967, con resultados de una victoria dominicana, 13 haitianas y dos empates.

República Dominicana: Xavier Valdez; Junior Firpo, Noah Dollemayer, Édgar Pujol, Luiyi de Lucas; Pablo Rosario, Jean Carlos López, Heinz Morschel, Peter González; Dorny Romero y Mariano Díaz.

Haití: Alexandre Pierre; Carlens Arcus, Garven Metsuala, Carl Sainté, Fabrice Picault; Martin Expérience, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson, Ruben Providence; Danley Jean Jacques y Wilson Isidor.

Árbitra: Ekaterina Koroleva (Estados Unidos).

Estadio: Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo.

Hora: 20:00 hora local (00:00 GMT del viernes).