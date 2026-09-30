Richard Vogel, número uno del mundo, y seis campeones olímpicos se citan en Barcelona

A partir de este jueves y hasta el domingo, la Pista Olímpica del Polo volverá a convertirse en el epicentro mundial del salto ecuestre con la celebración de la 114ª edición del evento.

Un cartel de lujo que contará, además de Vogel, con otros seis jinetes y amazonas del top-20 del ranking mundial, con un total de diez medallistas olímpicos, seis de ellos ganadores del oro.

El concurso constará de doce pruebas a lo largo de cuatro jornadas. Entre ellas, el Gran Premio Ciudad de Barcelona, el viernes por la noche; la Copa de la Reina, el sábado por la noche; y la Final de la Longines Liga de las Naciones del domingo.

En la competición por equipos más importante del calendario internacional participarán las ocho naciones clasificadas (Francia, Alemania, Gran Bretaña, Brasil, Irlanda, Bélgica, Estados Unidos e Italia) y España como país anfitrión.

Gran Bretaña, liderada por Scott Brash, defenderá el título conquistado el pasado año. Tercero del ranking mundial, doble campeón olímpico por equipos (Londres 2012 y París 2024) y subcampeón de Europa individual en 2025, Brash será el principal rival de Vogel en el certamen.

El germano llega a Barcelona como campeón de Europa 2025 e integrante del equipo alemán que este verano conquistó el título mundial en Aquisgrán.

Y medirá sus fuerzas con otros jinetes de talla internacional como el italiano Piergiorgio Bucci (7º del ranking mundial); el estadounidense McLain Ward (9), el francés Julien Epaillard (11), la estadounidense Laura Kraut (12), medallista olímpica y leyenda de este deporte, y la alemana Sophie Hinners (17).

Completan la nómina de grandes campeones que competirán en el CSIO Barcelona el brasileño Rodrigo Pessoa, campeón olímpico individual en Atenas 2004 y tres veces ganador de la Final de la Copa del Mundo; el alemán Marcus Ehning, que ha conquistado igualmente tres ediciones de esa final, y el irlandés Cian O’Connor, bronce olímpico individual en Londres 2012.

Entre los españoles destacan Armando Trapote, décimo en el Mundial de Aquisgrán 2026, e Imma Roquet, vigésima en su debut mundialista, además de Sira Martínez, embajadora del CSIO Barcelona.