World Skate Games ASU26 presenta “Spin & Sound” para dar inicio a la gran fiesta sobre ruedas

Paraguay se prepara para recibir uno de los acontecimientos deportivos internacionales más importantes del año. Los World Skate Games ASU26 levantarán oficialmente el telón este viernes 2 de octubre con “Spin & Sound”, una ceremonia que buscará unir el universo de los deportes sobre ruedas con diferentes expresiones de la música y la cultura nacional.

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La jornada tendrá como uno de sus principales momentos la presentación y el desfile de las delegaciones participantes, además de los actos protocolares que marcarán oficialmente el comienzo de los World Skate Games ASU26.

A partir de las 19:00, el público podrá disfrutar también de una amplia propuesta artística con la participación de destacados talentos de la escena nacional. La cartelera estará integrada por Elías Glz, Mauri Román, Karim Manzur, Maxi Bonnin, Bruno Mendez, Ibuki Aran, Drago Mondragón, Guttyrbs, DJ OcO, Emma Sofía, Yamila Ruiz, Aleshit, El Prinxi, Avakuete, Jazmín del Paraguay, Oudi The Kidd y la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay.

Las entradas para asistir a la ceremonia están disponibles a través de Tuti.

La primera roleada oficial

Como parte de “Spin & Sound” también se realizará la primera roleada oficial de los World Skate Games ASU26, una actividad que simbolizará el inicio de la edición paraguaya y pondrá en movimiento el espíritu de “United by Wheels”.

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La propuesta apunta a conectar la música y la cultura paraguaya con el universo World Skate y dar el primer paso de una experiencia que irá más allá de las competencias deportivas. Durante más de quince días, Paraguay será punto de encuentro de atletas, aficionados y comunidades vinculadas a las diferentes disciplinas sobre ruedas.

La organización también prevé llevar el espíritu de los Juegos a distintos puntos del país mediante la transmisión oficial del evento.

Asunción, centro mundial de los deportes sobre ruedas

Los World Skate Games se consolidaron como el principal encuentro internacional de los deportes sobre ruedas desde su primera edición, disputada en Nankín en 2017. Posteriormente, el evento pasó por Barcelona en 2019, Buenos Aires en 2022 e Italia en 2024.

En 2026, la gran cita regresa a Sudamérica y tendrá a Asunción como sede del 2 al 18 de octubre, convirtiendo a Paraguay en escenario de una competencia de alcance global y en un punto de encuentro para las distintas comunidades de los deportes sobre ruedas.

El programa contempla 11 deportes y 40 disciplinas, con competencias que reúnen velocidad, técnica, creatividad y espectáculo. La diversidad de modalidades y el carácter urbano de varias de ellas apuntan especialmente a conectar con las nuevas generaciones.

Con “Spin & Sound”, Paraguay dará este viernes el primer giro oficial a los World Skate Games ASU26, una cita que durante más de dos semanas pondrá al país en el centro de la escena mundial de los deportes sobre ruedas.