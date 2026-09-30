Guardian Girls Karate Paraguay fue lanzado en el Mercado 4

En un hecho sin precedentes llegó al país el Guardian Girls Karate, que fue presentado este miércoles en las instalaciones del Mercado 4.

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El programa tiene como fundamento la iniciación a esta disciplina deportiva dirigida a mujeres, adolescentes y niñas, dotándolas de herramientas físicas y mentales, para prevenir y responder ante situaciones de riesgos.

La actividad funciona a nivel internacional, teniendo en cuenta la violencia de género en el mundo. Está impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Koyamada International Foundation y la Federación Mundial de Karate.

El programa contempla una franja etaria amplia, a partir de los 8 años, adolescentes, mujeres adultas y mayores, y no requiere ningún tipo de experiencia previa.

Se encuentran al frente del programa las hermanas Yennifer Gabriela y Leyla Rocío Servín Amarilla, entrenadoras e instructoras de karate con trayectoria en la Selección Nacional y la Asociación S.K.I.F. Paraguay.

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Yennifer fue capacitada en el programa oficial Guardian Girls Karate en México.

El acto de lanzamiento en el Mercado 4 tuvo un particular motivo, teniendo en cuenta que existe una mayoría de mujeres vendedoras en el Mercado 4, poder llevar adelante estrategias como esta redundan en un beneficio en la autoestima, seguridad y en el reconocimiento del valor que tienen las mujeres para toda la ciudad.

La actividad está declarado de interés departamental y reconocido por la Federación Internacional de Karate.