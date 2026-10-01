33-42. El Veszprem amarga al Barça con su propia medicina y le arrebata el trono mundial

Fue la peor noche de un conjunto azulgrana desconocido en sus principales virtudes, superado de principio a fin por la versión más contundente del equipo húngaro. El Veszprem se apoyó en un Emil Nielsen decisivo, capaz de frustrar a sus excompañeros con 12 paradas, y en un ataque coral, preciso y perfectamente sincronizado para conquistar su segundo Mundial de Clubes e infligir al Barça su primera derrota en más de un año.

Ya la defensa del título no podía empezar peor para el Barça. El Veszprém salió disparado, con la herida de la final perdida el año anterior todavía abierta y una consigna muy clara: correr. Cada pérdida azulgrana era una invitación al contragolpe; cada ataque precipitado, una ocasión para castigar al campeón con su propia medicina.

Y, además, bajo palos esperaba un viejo conocido. Nielsen se reencontraba por primera vez con su exequipo y parecía dispuesto a convertir la final en una pesadilla para el Barça. El danés había llegado entre algodones, después de sufrir una indisposición estomacal que incluso le había obligado a perderse el último partido. Pero sobre la pista no quedaba ni rastro de aquella debilidad.

Parada tras parada, Nielsen recuperaba el repertorio que tantas veces había exhibido vestido de azulgrana. El Veszprém crecía con cada intervención de su portero y el Barça se descomponía con cada ataque frustrado, hasta abrir la primera brecha (3-9, min. 10). El vigente campeón estaba contra las cuerdas, atrapado en un escenario que hacía tiempo que no conocía.

Pero la resiliencia de un campeón que se negaba a dejar escapar la final empezó a hacerse notar. El Barça reaccionó, fue limando la desventaja y, gol a gol, llegó a situarse a solo dos tantos (14-16, min. 25). El partido parecía cambiar de rumbo.

Sin embargo, cuando el conjunto azulgrana acariciaba la remontada, el Veszprém volvió a golpear. Un último arreón, con sus extremos como protagonistas, volvió a estirar la diferencia hasta el duro 16-22 del descanso, un marcador que devolvía al Barça a la casilla de salida.

El paso por vestuarios tenía que servir para resetearlo todo. El Barça necesitaba encontrar nuevos recursos, pero tampoco era el día de Mem. El lateral azulgrana, frustrado y sin encontrar espacios, era el reflejo de un equipo impotente, incapaz de descifrar una defensa que le cerraba todos los caminos.

Xavi Pascual le ganó la partida de los banquillos a Carlos Ortega. El Veszprém esperaba el error y, en cuanto llegaba, aceleraba. El Barça no encontraba la manera de frenar el vendaval y seguía atrapado en ataque ante un rival agresivo y con las ideas muy claras que, con un parcial de 1-5, ensanchó la diferencia hasta los diez goles (21-31, min. 41).

No era el día. Tres penaltis fallados, una anomalía en un equipo poco acostumbrado a perdonar desde los siete metros, resumían la noche azulgrana. En el otro extremo de la pista, al Veszprém le salía todo. Solo Elderaa y N’Guessan mantenían el orgullo competitivo, pero ni siquiera su empuje pudo evitar que la derrota acabara convertida en un serio correctivo (33-42).

33 - Barça (16+17): Hernández; Gómez (5, 4p), Mem (-), Carlsbogard (2), Fàbregas (3), Frade (2), Fernández (1), -siete inicial-, Hallgrímsson (p.s), Smarason (-), Djordje Cikusa (2), Janc (4), N’Guessan (9), Sola (-), Elderaa (2), Barrufet (3) y Petar Cikusa (-).

42 - Veszprem (22+20): Nielsen; Lenne (4), Remili (8), Pechmalbec (2), Elderaa (2), Hesham (4), Descat (10, 1p), -siete inicial-, Appelgren (p.s), Petrus (-), Martinovic (5), Ligetvari (-), Cindric (3), Dodic (-), Gancs-Peto (1, 1p), Mesilhy (1) y Ali Zein (2).

Parciales cada cinco minutos: 1-4, 3-9, 7-11, 9-14, 13-16, 16-22 (descanso), 19-25, 21-29, 23-33, 26-37, 29-37 y 33-42 (final).

Árbitros: Ivan Pavicevic (MNE) y Boris Milosevic (CRO). Excluyeron dos minutos a Ian Barrufet (min.40) y a Seif Elderaa (min.53) por parte del Barça y a Ivan Martinovic (min.20), Hugo Descat (min.21), Dragan Pechmalbec (min.28), Yehia Eldeera (min.43) y Yanis Lenne (min.53) por parte del Veszprem.

Incidencias: Final del Mundial de Clubes disputado en el pabellón New Capital Sports Hall de la nueva capital administrativa de Egipto.