Leyla Brítez sostiene racha victoriosa en Trelew

Leyla Fiorella Brítez, sembrada 7 del cuadro del torneo W15 Trelew de Argentina, venció sin grandes apremios a la argentina María Sofía Madrid Rocca, con parciales de 6/1 y 6/1.

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En la primera ronda, nuestra compatriota también había logrado un triunfo contundente frente a otra tenista local, Justina Lassaga, por 6/1 y 6/0.

Este viernes, por el pase a una de las semifinales, la paraguaya tendrá como rival a la británica Liv Zing, de 15 años y proveniente de la “qualy”, que en la víspera dio la sorpresa al eliminar a la argentina Luna María Cinalli (18 años y cuarta favorita de la llave), por 6/4 y 6/2.

En esta temporada 2026, Brítez Risso tiene un 86 por ciento de efectividad, con 19 triunfos y solo tres derrotas, que inclusive la permitió la semana pasada ganar su primer torneo profesional, el W15 São Luis de Brasil, ocasión en que venció en la final a la norteamericana Ava Catanzarite, por 6/1 y 6/1.

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Este certamen en Argentina se disputa sobre superficie de cemento, sobre la cual nuestra compatriota tiene un 100% de efectividad en 2026, mientras que sobre polvo de ladrillo, ganó 17 juegos y perdió solo tres.