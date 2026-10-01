Polideportivo
01 de octubre de 2026 a la - 18:05

Leyla Brítez sostiene racha victoriosa en Trelew

Leyla Fiorella Brítez Risso, fernandina nacida en Asunción el 4 de noviembre de 2004.
Leyla Fiorella Brítez Risso, fernandina nacida en Asunción el 4 de noviembre de 2004.Instagram

La paraguaya Leyla Fiorella Brítez Risso (21 años) sigue sosteniendo una racha de triunfos en el circuito femenino ITF, esta semana en el W15 Trelew de Argentina, en el que este jueves volvió a ganar para instalarse en cuartos de final.

Por ABC Color
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Leyla Fiorella Brítez, sembrada 7 del cuadro del torneo W15 Trelew de Argentina, venció sin grandes apremios a la argentina María Sofía Madrid Rocca, con parciales de 6/1 y 6/1.

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En la primera ronda, nuestra compatriota también había logrado un triunfo contundente frente a otra tenista local, Justina Lassaga, por 6/1 y 6/0.

Este viernes, por el pase a una de las semifinales, la paraguaya tendrá como rival a la británica Liv Zing, de 15 años y proveniente de la “qualy”, que en la víspera dio la sorpresa al eliminar a la argentina Luna María Cinalli (18 años y cuarta favorita de la llave), por 6/4 y 6/2.

En esta temporada 2026, Brítez Risso tiene un 86 por ciento de efectividad, con 19 triunfos y solo tres derrotas, que inclusive la permitió la semana pasada ganar su primer torneo profesional, el W15 São Luis de Brasil, ocasión en que venció en la final a la norteamericana Ava Catanzarite, por 6/1 y 6/1.

Este certamen en Argentina se disputa sobre superficie de cemento, sobre la cual nuestra compatriota tiene un 100% de efectividad en 2026, mientras que sobre polvo de ladrillo, ganó 17 juegos y perdió solo tres.