Lula renueva la concesión del Centro de Entrenamiento 'Rei Pelé' al Santos por 40 años más

Durante un acto celebrado en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, el Gobierno brasileño renovó la concesión de las instalaciones -propiedad del Estado- a la entidad deportiva a cambio de 145.000 reales mensuales (unos 24.700 euros o 27.850 dólares), así como desarrollar acciones sociales, invertir en las categorías inferiores y conservar el área.

Para el presidente del club que dio a conocer al mítico Pelé, Marcelo Teixeira, se trata de un acuerdo histórico que permitirá al Santos "cumplir con su meta de descubrir niños y niñas para el fútbol mundial" a la vez que colaboran con las escuelas y asociaciones benéficas de la ciudad.

En plena controversia con los clubes por la prohibición de las apuestas deportivas en el país el ministro de deporte, Paulo Henrique Cordeiro, destacó que el fútbol "es un símbolo de vida que no puede cargar con la mancha de las 'bets'" y que este acuerdo muestra la importancia que el Gobierno da al fútbol brasileño.

El documento firmado este jueves reconoce también que el Santos deberá abonar una deuda de cerca de 23 millones de reales (cerca de 4,4 millones de dólares) que podrá pagar en 120 meses y que corresponde a la antigua concesión y a garantizar unos ingresos mensuales por el uso del espacio.

La administración pública embolsará así, durante todo el nuevo periodo del acuerdo, un total de 57,8 millones de reales (unos 11 millones de dólares) por la concesión de este centro deportivo de 38.900 metros cuadrados valorado en algo más de 79,7 millones de reales (cerca de 15 millones de dólares).

El objetivo del Ejecutivo brasileño fue mantener la titularidad pública de la propiedad, así como su uso deportivo para la formación y el desarrollo de atletas en la ciudad.