Viernes, 2 de octubre de 2026

Buenos Aires. Desde su debut en 2005 de la mano de José Pekerman, hasta su exitoso fin de ciclo junto a Lionel Scaloni, Lionel Messi tuvo nueve entrenadores distintos durante los 21 años que vistió la celeste y blanca, incluido el propio Diego Maradona, que le dio la camiseta número 10 y la cinta de capitán. Por Sebastián Rodríguez Mora

Redacción deportes. El Gran Premio de Baréin, decimosexta cita del Mundial de Fórmula Uno, que llegó a ser aplazado por el conflicto bélico en Irán y luego reubicado en el circuito malasio de Sepang, empieza este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.

Redacción Deportes. Los primeros entrenamientos libres abren este viernes la acción en pista del Gran Premio Japón, decimosexta cita de los Campeonatos del Mundo de motociclismo de velocidad y que se disputa en el circuito de Motegi.

- Rally de Marruecos, del Mundial de RallyRaid (hasta 3).

- Entrenamientos libres 1 (04.30 a 05.30 GMT) y 2 (08.00 a 09.00) del Gran Premio de Baréin en Malasia, 16ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito malasio de Sepang. (FOTO)

- Rally de Italia-Cerdeña, última prueba del Mundial (hasta 4). Seis tramos, el último a las 14:38 GMT.

- Euroliga. 3ª jornada: Besiktas-Barça (17:00 GMT), ASVEL Villeurbanne-Valencia Basket (18:00) y Baskonia-Armani Olimpia Milán (FOTO) (18:30).

- Liga de Naciones. 3ª jornada (FOTO): Francia-Italia y Bélgica-Turquía (18:45 GMT).

. Previa del España-Rep. Checa, que se juega el sábado en Oviedo. (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA)

- Amistosos Corea del Sur-Venezuela (11.00 GMT) y Paraguay-Colombia (00.00 del sábado).

- Despedida de Messi de la selección de Argentina. Desde su debut en 2005 de la mano de José Pekerman, hasta su exitoso fin de ciclo junto a Lionel Scaloni, Lionel Messi tuvo nueve entrenadores distintos durante los 21 años que vistió la celeste y blanca, incluido el propio Diego Maradona, que le dio la camiseta número 10 y la cinta de capitán. Por Sebastián Rodríguez Mora. (FOTO)

- Liga Naciones Concacaf: Surinam-Guatemala, Martinica-Honduras, El Salvador-Jamaica

- Comienza la undécima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Independiente-Instituto e Independiente Rivadavia-Gimnasia y Esgrima.

- DP World Tour. Alfred Dunhill Championship, en los campos escoceses St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns (hasta 4).

- Entrenamientos libres (00.00 a 07.00 GMT) del Gran Premio Japón, 16ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Motegi. (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Pekín (FOTO) y Tokio (hasta 6).

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11).

Redacción EFE Deportes