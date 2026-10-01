Zverev, a favor de mantener cinco sets en los Grand Slams

Estas declaraciones del último vencedor de Roland Garros y del US Open, Alexander “Sascha” Zverev, llegan cuando varias voces del mundo del tenis, entre ellas la de la dirección del Abierto de Australia, han sugerido en los últimos meses reducir el formato (al menos en las primeras rondas) de los cuatro grandes torneos para aligerar el calendario, evitar lesiones en los tenistas y atraer a un público más joven.

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“Es lo más difícil de ganar en nuestro deporte porque jugamos al mejor de cinco sets”, recordó Zverev tras superar la primera ronda del ATP 500 de Shanghái luego de derrotar por 7-6 (7/1) y 6-4 al británico Cameron Norrie.

“Es una de las cosas más extremas a nivel físico a las que te puedes enfrentar”, añadió un Zverev, que tuvo que superar dos partidos en el quinto set en el camino a su último título en Nueva York. “No conozco a un solo jugador al que le gustaría jugar al mejor de tres sets”, insistió el alemán de 29 años. Aunque bromeó: “Quizá Novak (Djokovic) quiera jugar al mejor de tres porque, claro, ahora está un poco más mayor”.

Djokovic, de 39 años, ha ganado 24 títulos de Grand Slam, pero el récord en solitario de 25 se le ha escapado hasta ahora.