Arranca la Superliga de fútbol playa con seis equipos participantes

Este viernes, a partir de las 19:00, arranca la Superliga Fútbol Playa 2026, y el escenario será el estadio Mundialista “Los Pynandi”, que recibirá a los clubes que jugarán dos etapas: Regular y Eliminatoria.
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El denominado torneo “Clausura 2026″ se disputará con seis clubes, distribuidos en dos grupos en el sistema “todos contra todos”.
La conformación de las series está así:
Grupo A
Sportivo Luqueño
Libertad de Barcequillo
Presidente Hayes
Grupo B
San Antonio
Unión Paraguaya
4 de Agosto
* Sistema de campeonato. Finalizados los partidos de la fase de grupos, los clubes quedarán ubicados del 1° al 3º puesto de cada grupo, de acuerdo con los puntos obtenidos.
Los clubes que finalicen en el 1º puesto de los Grupos A y B disputarán la final de la Etapa 1, mientras que los clubes ubicados en el 2º puesto de cada grupo disputarán el partido por el tercer puesto.
La Etapa 2; se disputará mediante partidos de eliminación directa, conforme a los siguientes cruces:
- 2º Grupo A vs. 3º Grupo B
- 2º Grupo B vs. 3º Grupo A
Los clubes que finalicen en el 1º puesto de los Grupos A y B en la etapa 1, clasificarán directamente a las semifinales, instancia en la que enfrentarán a los ganadores de los respectivos partidos de cuartos de final.
Los dos clubes ganadores de las semifinales disputarán la Superfinal, de la cual surgirá el campeón de la Superliga de Fútbol Playa Clausura 2026.
Fixture de la Primera Etapa
Fecha 1 – Viernes 2 de octubre:
- Serie B:
19:00 - San Antonio vs. Unión Paraguaya
Libre: 4 de Agosto.
- Serie A:
20:15 – Sportivo Luqueño vs. Libertad de Barcequillo
Libre: Presidente Hayes.
Fecha 2 – Sábado 3 de Octubre:
- Serie B:
19:00 - Unión Paraguaya vs. 4 de Agosto
Libre: San Antonio.
- Serie A:
20:15 – Libertad de Barcequillo vs. Presidente Hayes
Libre: Sportivo Luqueño.
Fecha 3 – Lunes 5 de octubre:
- Serie B:
19:00 - 4 de Agosto vs. San Antonio
Libre: Unión Paraguaya.
- Serie A:
20:15 – Presidente Hayes vs. Sportivo Luqueño
Libre: Libertad de Barcequillo