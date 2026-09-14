Chile se consagra ganador de la Zona Sur, Pynandi quedaron terceros

Los Pynandi Sub 20 perdieron en penales contra Bolivia en la última jornada, dejando sin posibilidades de campeonar a Paraguay en la Liga Evolución de Fútbol Playa “Santa Cruz 2026″. Los albicelestes fueron premiados por acceder al segundo lugar, mientras los albirrojos quedaron terceros.

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En la Absoluta se despacharon con sendos triunfos enfrentando a todos sus rivales.

Si los juveniles conseguían el triunfo contra los anfitriones y con el resultado de la Absoluta, Paraguay pudo ser el ganador de la Zona Sur.

Al final, sin jugar en la última jornada, Chile fue el ganador de la Zona Sur del certamen de beach soccer y discutirá el título contra Brasil, que fue el mejor de la Zona Norte.

Recordemos que el sistema de la Liga Evolución contempla partidos en las categorías Sub 20 y Absoluta, y el ganador es el país que obtiene mayor puntaje en la sumatoria de resultados.

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Por la Zona Sur tomaron parte: Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia;

Por la Zona Norte: Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador.

El camino Pynandi

Los resultados conseguidos por los combinados albirrojos en la arena de la Villa Olímpica Abraham Telchi de Santa Cruz, fueron:

Sub20 3 - 5 derrota contra Chile

Absoluta 7 - 6 a Chile en prórroga

Sub20 2 - 3 contra Argentina

Absoluta 8 - 1 a Argentina

Sub20 4 - 0 a Uruguay

Absoluta 6 -3 a Uruguay

Sub20 8 (5) - 8 (6) derrota en penales contra Bolivia

Absoluta 8 - 7 a Bolivia en prórroga

La Absoluta ganó todos sus 4 partidos, 2 de ellos en prórroga, con lo que consiguió 10 puntos, mientras los juveniles ganaron 1 partido y contribuyeron solo con 3 puntos, con saldo total de 13 puntos.

* Puntuación final. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

1° Chile 15 puntos

2° Argentina 14 puntos

3° Paraguay 13 puntos

4° Uruguay 9 puntos

5° Bolivia 4 puntos