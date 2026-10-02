El español Abel Antón, doble campeón del mundo, se despedirá del maratón en Berlín en 2027

Antón, de 63 años, se retiró de la competición profesional en 2001 tras los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, pero ha seguido ligado al mundo del maratón compitiendo en diferentes carreras. La prueba de Berlín será la última y el deportista soriano explicó los motivos que le llevaron a elegir la carrera alemana.

“Allí gané en 1996 el primer gran maratón de mi vida y fue un antes y un después para mi carrera deportiva. De ahí vinieron todos los éxitos posteriores como pueden ser los dos campeonatos del mundo, ganar en Londres o en otras carreras a nivel mundial”, explicó Antón en declaraciones facilitadas por el equipo Aural del que forma parte.

El deportista soriano tenía previsto anunciar esta decisión este viernes en València (este de España), pero el acto fue suspendido por el aviso rojo por lluvias.

“El motivo de retirarme es porque el maratón es una prueba muy dura y que requiere mucho entrenamiento y mucho esfuerzo. Ya llevo muchos años haciendo atletismo. El año que viene cumplo 65 años y va siendo hora de decir ‘adiós’ sobre todo al maratón”, añadió.

Además, Antón encabezará la preparación de un grupo de corredores vinculados al equipo que también correrán sobre las calles de la capital alemana.

Antón fue campeón del mundo de maratón en Atenas en 1997 y en Sevilla en 1999, además de conseguir otros numerosos éxitos nacionales e internacionales.