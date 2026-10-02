Emilio Sánchez Vicario cree que España seguirá produciendo grandes tenistas y da nombres

“Yo considero que España tiene toda la pirámide completa para seguir sacando jugadores y seguir en la batalla”, afirmó Sánchez Vicario en una entrevista con EFE durante una visita a Guatemala.

El exjugador, que llegó a ocupar el séptimo puesto de la clasificación mundial individual y fue número uno en dobles, destacó que España cuenta con una estructura de clubes, entrenadores y competiciones que permite mantener el desarrollo de nuevos tenistas.

Sánchez Vicario recordó que durante unos 40 años España se consolidó como uno de los países con mayor presencia de jugadores entre los mejores 100 del mundo, aunque reconoció una disminución después de la generación encabezada por Nadal.

“Ahora mismo, en los tres o cuatro años después de la resaca de la etapa de Nadal, hemos bajado un poco, pero con la llegada de Carlitos (Alcaraz), ahora han salido Landaluce o Jódar, hemos conseguido renovar esas ilusiones con jugadores de muchísima calidad”, aseguró.

A ellos espera que puedan sumarse otros tenistas como Mérida para que España continúe entre los países con mayor representación en el circuito profesional.

Para Sánchez Vicario, una de las características que históricamente ha distinguido a los tenistas españoles es su capacidad de lucha y resistencia durante los partidos.

“El jugador español es muy guerrero, de luchar, muy aguerrido, muy duro. En el circuito a nadie le gusta jugar contra los españoles porque saben que les van a tener que jugar todo el partido y no van a regalar nada”, explicó.

En su trayectoria, Sánchez Vicario suma un palmarés de 65 títulos, incluyendo tres Grand Slams en dobles, además de su labor como capitán del equipo español de Copa Davis que conquistó la ensaladera en el 2008 derrotando a Argentina por 1-3 en Mar de Plata.

El también fundador de la Emilio Sánchez Academy señaló que su metodología busca transmitir a niños y jóvenes los pilares necesarios para acercarse al alto rendimiento, pero también trabajar con entrenadores para mejorar sus métodos de formación.

Durante tres días, el extenista español y su cuerpo técnico impartieron una clínica deportiva de la Emilio Sánchez Academy —que incluyó entrenamientos y un torneo para jugadores de entre 7 y 18 años— en un club situado en una de las áreas residenciales del sur de la capital guatemalteca.

Sánchez Vicario advirtió que en Latinoamérica existen mayores dificultades para desarrollar jugadores debido, entre otros factores, al menor número de clubes y competiciones, la falta de acompañamiento de entrenadores durante los torneos y las limitaciones económicas.

Según el extenista, la competición es indispensable para desarrollar la confianza de los jugadores, una cualidad que “no encuentras en los supermercados”, sino que se construye enfrentándose a rivales y comprobando que se puede competir a un nivel superior.

También consideró fundamental contar con entrenadores capaces de explicar a sus jugadores no solo las razones de una victoria, sino especialmente las de una derrota.

“En Latinoamérica puedes tener esa capacidad de juego, pero a veces no tienes los recursos y es ahí donde se queda bastante jugador en el camino”, concluyó.