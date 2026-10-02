Espí se suma a la selección española ante la baja de Ferran por molestias en el tobillo

Espí, de 21 años, se incorpora con la absoluta después de que en su primer partido de titular con la sub-21 este jueves metiera cinco tantos en la goleada de España en San Marino (0-13).

El ariete valenciano, que llegó al Real Madrid esta temporada procedente del Levante, se ha convertido en una de las grandes promesas después de un inicio de campaña prometedor, donde ha conseguido dos goles con el conjunto blanco que valieron sendas victorias -Espanyol y Elche-, además de su 'repóker' ante San Marino, algo que nunca había ocurrido en la sub-21.

Ferran Torres, el autor del gol que dio el título a España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Argentina, arrastraba molestias en el tobillo izquierdo que no le habían impedido entrenarse y jugar, pero ante la persistencia de los síntomas, De la Fuente ha decidido desconvocarlo para priorizar su recuperación, informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado emitido este viernes.

Los doctores de la RFEF han estado en permanente contacto con "los servicios médicos de su club desde el inicio de la concentración y se ha seguido de manera conjunta todo el proceso", añade la nota.

La marcha de Torres es la quinta por motivos físicos de la convocatoria inicial que dio De la Fuente el pasado 18 de septiembre.

Se une a Pedro Porro, a quien sustituyó Iván Fresneda; Eric García, al que reemplazó Robin Le Normand; y Alejandro Grimaldo, quien dio paso al lateral del Betis Fran García.

El último en hacerlo, también con molestias, ha sido el extremo del Athletic Club Nico Williams, a quien De la Fuente decidió no sustituir.

En el caso de Ferran Torres, el seleccionador sí ha optado por el cambio por Espí después de su histórica actuación ante San Marino.

"Nunca me imaginé meter cinco goles con España. Es inexplicable, algo muy especial y estoy muy contento (...) No soy consciente de lo que estoy haciendo. Cinco goles con la sub-21 es una barbaridad. Estoy muy contento y vamos a por más", confiesa Espí en declaraciones facilitadas por la RFEF antes de conocerse su convocatoria con la absoluta.

Para Espí, es difícil de asimilar que hace pocos meses militara en el Levante y ahora lo haga en el Real Madrid y se incorpore a la absoluta: "Me ha cambiado la vida por completo de un verano a otro. Hay que mirar adelante, ha sido un inicio de temporada muy bueno".

En San Marino, fue la primera vez que el delantero madridista metía más de dos goles en un solo partido. "Tenía muchas ganas de llevarme mi primer balón, es algo muy especial", añade el delantero valenciano, quien lo primero que ha hecho ha sido enviar a su familia y amigos la foto de la pelota.