Roma acogerá un partido de la selección italiana de baloncesto después de 19 años

El último partido disputado por la selección en Roma fue un amistoso contra Grecia en agosto de 2007 en el emblemático Palacio de los Deportes del EUR, un barrio moderno situado en el sur de la ciudad.

Italia y Turquía se enfrentarán el próximo 26 de noviembre en este mismo escenario, en el tercer partido de la segunda fase de las eliminatorias europeas para el Mundial de 2027 que se celebrará en Catar.

Ambas selecciones forman parte del Grupo J, junto a Serbia, Lituania, Islandia y Bosnia y Herzegovina.

El encuentro supondrá asimismo el regreso de la selección masculina a la capital para un partido oficial después de 35 años. El último fue la final del EuroBasket de 1991, también disputada en el Palacio de los Deportes del EUR, donde Italia perdió ante Yugoslavia (73-88) y conquistó la medalla de plata.

Roma fue también una de las sedes de los Juegos Olímpicos de 1960. Italia alcanzó entonces la cuarta posición, en el que era hasta ese momento su mejor resultado, en el mismo recinto, inaugurado ese mismo año para la cita olímpica.

En total, Italia ha disputado 37 encuentros en Roma desde 1930, con un balance de 23 victorias y 14 derrotas.

El partido contra Turquía será el tercer compromiso de Italia en la segunda fase de clasificación para el Mundial de 2027, después de los encuentros a domicilio contra Bosnia Herzegovina y en casa ante Serbia.