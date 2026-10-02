Sábado, 3 de octubre de 2026

Buenos Aires. Un nuevo capitán, una camiseta número 10 todavía sin dueño y una generación de jóvenes que comienza a ganar espacio marcan el inicio de la era pos Messi en una selección Argentina que ya ensaya cómo será la vida sin su máxima figura. Por Pablo Duer.

Redacción Deportes. La tierra gira alrededor del sol en un movimiento llamado traslación, que dura aproximadamente 365 días y 6 horas. Desde el debut de Lionel Messi con la selección Argentina, en un partido amistoso contra Hungría el 17 de agosto de 2005 en Budapest, hasta su anunciada despedida, este 6 de octubre frente a Benín en Buenos Aires, centenas de astros han girado alrededor del diez. Por Hernán Bahos Ruiz.

Redacción Deportes. Con seis puntos de seis posibles y al frente de su grupo, la selección española, campeona del mundo, recibe este sábado en la tercera jornada de la Liga de Naciones a la de la República Checa en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. En el mismo grupo se enfrentan en Rijeka los equipos de Croacia e Inglaterra.

Tokio. El español Carlos Alcaraz, tras su difícil comienzo el jueves ante el estadounidense Alex Michelsen en la defensa del título, se enfrenta este sábado en la segunda ronda del torneo ATP 500 de Tokio al italiano Matteo Arnaldi, al que ha vencido en sus dos enfrentamientos previos, mientras que el paraguayo Daniel Vallejo, verdugo de Rafa Jódar, se mide al también italiano Matteo Berrettini.

Redacción deportes. El Gran Premio de Baréin en Malasia, decimosexta cita del Mundial de Fórmula Uno, continúa este sábado con la tercera tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación para la carrera del domingo en el circuito malasio de Sepang.

Redacción Deportes. Continúa el Gran Premio Japón, decimosexta cita de los Mundiales de motociclismo de velocidad con los últimos entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera esprint de MotoGP en el circuito de Motegi.

- Acaba el Rally de Marruecos, del Mundial de RallyRaid.

- Entrenamientos libres 3 (04.30 a 05.30 GMT) y sesión de clasificación (08.00 a 09.00) del Gran Premio de Baréin en Malasia, 16ª cita del Mundial de F1 y que se disputa en el circuito malasio de Sepang. (FOTO)

- Rally de Italia-Cerdeña, última prueba del Mundial (hasta 4). Seis tramos, el último a las 14:37 GMT.

- Liga de Naciones. 3ª jornada (FOTO): España-República Checa, en Oviedo (VÍDEO) (18.45 GMT) y Croacia-Inglaterra, en Rijeka (16:00).

- Amistosos Argentina-Burkina Faso, en Buenos Aires (Monumental) (00.00 GMT del domingo); India-Brasil (14.00), Colombia-Paraguay y Canadá-Perú (18.00).

- Liga de Naciones Concacaf: Nicaragua-R. Dominicana, Costa Rica-Haití, Puerto Rico-Islas Caimán.

- Despedida de Messi de la selección de Argentina. La tierra gira alrededor del sol en un movimiento llamado traslación, que dura aproximadamente 365 días y 6 horas. Desde el debut de Lionel Messi con la selección Argentina, en un partido amistoso contra Hungría el 17 de agosto de 2005 en Budapest, hasta su anunciada despedida, este 6 de octubre frente a Benín en Buenos Aires, centenas de astros han girado alrededor del diez. Por Hernán Bahos Ruiz. (FOTO)

- Continúa la undécima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Defensa y Justicia-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Barracas Central, Newell's-Lanús, Argentinos Juniors-Tigre y Huracán-Aldosivi.

- Entrenamientos libres (23.40 a 01.40 GMT), sesiones de clasificación (01.50 a 05.20) y carrera esprint de MotoGP (06.00) del Gran Premio Japón, 16ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Motegi. (FOTO)

- Torneos ATP 500 de Pekín (FOTO) y Tokio (hasta 6).

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11).

Redacción EFE Deportes