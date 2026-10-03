España defiende en Asunción su corona mundial ante la amenaza de Argentina

España llega a la cita como vigente campeona y como una de las grandes dominadoras del hockey patines femenino en los últimos años. El combinado nacional se ha proclamado campeón en cuatro de los cinco últimos Mundiales, incluido el disputado en Novara (Italia) en 2024, donde se impuso a Portugal por 2-0 en la final.

"Esto siempre lo he dicho: lo más difícil de ganar es volver a ganar. Creo que es cierto que la motivación individual de ellas existe, porque cada vez que vienen aquí, la verdad es que me siento muy orgulloso de la forma en que vienen a trabajar y de la predisposición que muestran", aseguró a EFE el seleccionador, Sergi Macià, días antes de viajar a la capital paraguaya.

El único título que España no conquistó en ese periodo fue el de 2022, en San Juan (Argentina), donde la selección anfitriona se impuso por un contundente 3-0 en la final. Cuatro años después, ambos equipos volverán a cruzarse en el camino hacia el título, aunque esta vez desde la primera fase.

Las dos selecciones más laureadas de la historia, con ocho títulos mundiales para España y seis para Argentina, han quedado encuadradas en el Grupo A junto a Francia, Chile y Suiza. España debutará este domingo a las 17:45 CET precisamente ante el conjunto francés, antes de enfrentarse a sus otros tres rivales de la primera fase.

El Grupo B estará integrado por Portugal, vigente subcampeona mundial y europea, Italia, Colombia, India, Brasil y México.

El formato del torneo permitirá que todos los equipos continúen en competición en una segunda fase, aunque con distintos objetivos. Los conjuntos que no accedan a la lucha por el título disputarán los encuentros por las posiciones del quinto al octavo puesto, mientras que los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, previstas para el 9 de octubre. La final se disputará el sábado 10 a partir de las 20:00 CET.

"Es cierto que estamos en el grupo de la muerte, porque somos Chile, Argentina y España. Nos lo tomamos como tal. Por tanto, hay que ser consecuentes y tener mucha calma en los primeros partidos, especialmente ante Francia y Suiza", apuntó Macià.