Fabián Ruiz deja la concentración para asistir al nacimiento de su primer hijo en París

Fabián Ruiz deja la concentración para asistir al nacimiento de su primer hijo en París

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El centrocampista del PSG Fabián Ruiz ha abandonado este sábado la concentración de la selección española en Oviedo para acudir al nacimiento de su primer hijo en París, por lo que no estará presente en el encuentro que va a enfrentar a las 20.45, hora CET (18.45 GMT) a España contra República Checa de la Liga de Naciones.