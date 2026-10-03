Fabián Ruiz deja la concentración para asistir al nacimiento de su primer hijo en París

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este sábado de la marcha de Fabián a París poco antes del comienzo del encuentro previsto en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.
La Federación no ha precisado si el futbolista sevillano regresará a la concentración para el último partido de la ventana frente a Croacia del próximo martes, día 6, en Split.
Fabián se une a las salidas de la concentración de Ferran Torres, Nico Williams, Alejandro Grimaldo y Eric García, todos con molestias físicas.
El lateral del Tottenham Pedro Porro también fue baja, aunque no llegó a incorporarse a la concentración, por una lesión.