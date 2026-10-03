Las cacatúas, inspiración para el logotipo olímpico y paralímpico de Brisbane 2032

El emblema olímpico representa una cacatúa rosa mientras que la versión de los Juegos Paralímpicos utiliza una de cresta amarilla, reflejando elementos propios de la región de Queensland.

"Inspirados en nuestro arrecife, playas, interior y todo lo que hay entre medio, reúnen los lugares, personas y espíritu que nos llevarán hasta 2032. Distintivos. Inconfundiblemente Queensland. Y solo un poquito pícaros", informó el Comité Organizador, que tuvo que apresurarse a presentar el logotipo unos días antes de lo previsto al publicarlo por error en un vídeo en YouTube

“Esta es la culminación de una semana realmente emocionante. Este es un hito increíblemente emocionante mientras avanzamos hacia 2032”, dijo Tim Mander, ministro de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en una rueda de prensa improvisada para explicar el error y dar a conocer el logo.

Los Juegos de Brisbane 2032 serán los terceros de verano organizados en Australia, después de Melbourne 1956 y Sídney 2000.