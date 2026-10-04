Kings caen contra anfitriones y se despide de la Liga Sudamericana de basket

Los Kings perdieron toda posibilidad de avanzar a fase de cuartos de final de la Liga Sudamericana de Básquetbol LSB 2026, al caer contra los locales, Independiente de Oliva, Provincia de Córdoba, Argentina, por el score de 101-72, en el partido por la fecha 2 del Grupo A, este sábado.

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En el goleo, tanto el local Rolando Vallejos como el king estadounidense Quatarrius Wilson terminaron con 19 puntos, como los máximos encestadores.

En el primer cotejo, el viernes, los verdugos de los franjeados fue Mogi Basquete de Brasil. Este domingo, para cumplir el programa, los Kings enfrentarán a Importadora Alvarado de Ecuador.

Los brasileños se impusieron a los ecuatorianos en el primer cotejo sabatino, por el marcador de 91-70, para asegurar la clasificación a la siguiente fase.

* Programa del domingo. En la tercera fecha, para cerrar los compromisos del Grupo A, Importadora Alvarado de Ecuador y Olimpia Kings se medirán de entrada, a las 18:10.

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Luego, en el partido de fondo, para dictar supremación en la serie, jugarán Independiente y Mogi, a partir de las 21:40, ambos ya clasificados para la siguiente fase de la LSB.

San José juega desde el viernes

Por el Grupo C de la competencia, que se disputará en Brasilia, Deportivo San José debutará el viernes, enfrentando al local, Brasilia Basquete, desde las 20:10. Mientras que abrirán la serie Boca Jrs. de Argentina y CDC Los Leones de Chile.

El sábado, los santos jugarán contra Boca Jrs., desde las 16:10.

Finalmente, el domingo, los paraguayos enfrentarán a los chilenos, también desde las 16:10.