Los Kings recalan en Córdoba para encarar la Liga Sudamericana de Básquetbol

Los franjeados arribaron este miércoles a Córdoba, Argentina, para disputar la serie correspondiente al Grupo A de la Liga Sudamericana de Básquetbol, que se inicia este viernes y culmina el domingo.

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Deportivo San José se encuentra en el Grupo C, para los compromisos que se disputarán en Brasilia, del 16 al 18 de octubre.

Por el Grupo A toman parte:

Independiente de Oliva, Argentina

Mogi Basquete de São Paulo, Brasil

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Olimpia Kings, Paraguay

Importadora Alvarado, Ecuador

Calendario de juegos

Los juegos se disputarán en el Estadio Polideportivo Independiente DSC.

Viernes 2 de octubre

18:10 Olimpia vs. Mogi

21:40 Independiente de Oliva vs. Importadora Alvarado

Sábado 3 de octubre

18:10 Mogi vs. Importadora Alvarado

21:40 Independiente vs. Olimpia Kings

Domingo 4 de octubre

18:10 Importadora vs. Olimpia Kings

21:40 Independiente vs. Mogi

Otros grupos

El Grupo B (Loja, Ecuador) lo integran: CD Jorge Guzmán de Ecuador, Corinthians de Brasil, Nacional de Uruguay y Regatas Corrientes de Argentina y jugarán del 16 al 18 de octubre.

Deportivo San José integra el Grupo C, junto a Brasilia Basquete de Brasil, Boca Juniors de Argentina y CDC Los Leones de Chile. La serie de juegos va del 16 al 18 de octubre, en Brasilia.

Finalmente, el Grupo D se disputará en Río, con localía del Flamengo, junto a Oberá Tenis Club de Argentina, Paisas Basketball Club de Colombia y Defensor Sporting de Uruguay. Jugarán del 23 al 25 de octubre.

Con sedes a confirmar, conforme a los clasificados, los dos mejores de cada grupo jugarán los cuartos de final, del 30 de octubre al 1 de noviembre (Grupos A-B) y del 13 al 15 de noviembre (Grupos C-D).

El Final Four será el 5 y 6 de diciembre.