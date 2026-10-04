Lunes, 5 de octubre de 2026

. También se juegan los partidos Chipre-Letonia (18.00), Ucrania-Hungría, Rumanía-Suecia, Irlanda del Norte-Georgia, Montenegro-Armenia, Bosnia y Herzegovina-Polonia (20.45).

Buenos Aires. La selección de Argentina última su puesta a punto para el gran momento de despedir con todos los honores a Leo Messi, que el martes disputará su último partido con la Albiceleste en el duelo ante Benín en Buenos Aires.

. Asimismo, se completan las preparaciones para los amistosos que cerrarán esta ventana internacional en América: Colombia-Perú en Miami, Estados Unidos-Canadá en St. Paul y México-Chile en Los Ángeles.

Tokio. Los españoles Carlos Alcaraz, defensor del título, y Jaume Munar se enfrentan en la primera semifinal del Abierto de Tokio, mientras que la otra plaza de finalista la disputarán el monegasco Valentín Vacherot y el checo Jiri Lehecka.

Pekín. El incombustible tenista serbio Novak Djokovic, que el domingo superó con 32 victorias el mejor arranque de un jugador en un torneo en la era Open, que compartía con el español Rafael Nadal, se enfrenta este lunes al ruso Daniil Medvedev, mintras que el australiano Alex de Miñaur se ve las caras con el polaco Hubert Hurkacz en las semifinales del ATP 500 de Pekín.

- Coppa Bernocchi, en Legnano, Italia, sobre 178,1 km.

- Jornada de descanso en los Campeonatos de Europa de ciclismo en carretera de Liubliana.

- Liga de Naciones. 4ª jornada (FOTO): Francia-Bélgica e Italia-Turquía (18:45 GMT).

- Previa del amistoso Argentina-Benín. Lionel Messi juega este martes en Buenos Aires su último partido con la selección de Argentina.

- Previas de los partidos amistosos del martes Colombia-Perú en Miami, Estados Unidos-Canadá en St. Paul (Minnesota), y México-Chile en Los Ángeles.

- Análisis del Gran Premio Japón.

- Torneos ATP 500 de Pekín (FOTO) y Tokio (hasta 6).

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11).

Redacción EFE Deportes