Cerro Lambaré: la velocidad tomó Asunción en los World Skate Games

Sobre el asfalto, los protagonistas desafiaron la gravedad en cada descenso. A velocidades vertiginosas, los atletas debieron combinar equilibrio, precisión y dominio absoluto de la tabla para superar un trazado que no perdonaba errores.

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El desafío no estuvo solamente en acelerar. El downhill exige tomar decisiones en fracciones de segundo, controlar el cuerpo y encontrar la línea ideal en cada curva. Una mínima pérdida de concentración puede cambiar por completo el resultado de una bajada.

Pero el espectáculo también estuvo fuera de la pista. El Cerro Lambaré ofreció un escenario difícil de repetir: una competencia mundial integrada al paisaje de la ciudad, con el público paraguayo siguiendo de cerca una disciplina que llevó el vértigo de los deportes sobre ruedas hasta uno de los lugares más reconocibles de Asunción.

La jornada, con acceso gratuito, permitió además que los espectadores se acercaran a una modalidad que habitualmente se desarrolla lejos de los grandes escenarios tradicionales. Esta vez, el deporte internacional llegó directamente a la ciudad y convirtió al cerro en punto de encuentro entre atletas, aficionados y curiosos.

Los World Skate Games ASU2026 no solo trajeron a Paraguay a competidores de todo el mundo. También están transformando distintos espacios del país en escenarios deportivos. Y en el Cerro Lambaré, esa combinación alcanzó una de sus expresiones más llamativas.

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El cerro puso la pendiente. Los skaters pusieron el vértigo. Asunción puso el escenario.