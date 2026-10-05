Julieta Villalba, campeona en la Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF

La paraguaya subió a lo más alto del podio en una competencia de enorme dimensión internacional, disputada del 28 de septiembre al 4 de octubre, en el Palau d’Sports L’Illa de Benidorm, donde se congregaron representantes de 259 clubes de los cinco continentes.

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El título representa un nuevo paso en la carrera de Villalba, quien ya cuenta con experiencia en grandes escenarios internacionales y formó parte de la Selección Paraguaya de Taekwon-Do ITF que representó al país en el Campeonato Mundial de Poreč, Croacia.

Su consagración en España adquiere especial relevancia por el nivel y la magnitud de la competencia. La Copa del Mundo de la ITF contempla distintas modalidades, entre ellas Formas (Patterns), Combate (Sparring), Técnicas Especiales, Rotura de Poder y Lucha Preestablecida, y reúne a competidores de clubes de todo el mundo.

A diferencia del Campeonato Mundial oficial de la ITF, que se estructura bajo representación nacional, la Copa del Mundo permite la participación de clubes de manera independiente. Por ello, el oro conseguido por Villalba debe ser valorado en el contexto correcto: se trata de una campeona de la Copa del Mundo de su categoría, en un certamen que congregó a miles de atletas de la comunidad internacional del Taekwon-Do ITF.

Para la paraguaya, el resultado corona un proceso de preparación y competencia internacional que la llevó nuevamente a medirse con exponentes de distintos países. Esta vez, el esfuerzo terminó con la bandera paraguaya en lo más alto.

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Un resultado que fortalece al taekwondo paraguayo

La actuación de Villalba también se produce en un momento significativo para el Taekwon-Do ITF nacional. Durante la Copa del Mundo de Benidorm se desarrolló además la 9.ª Asamblea General de la ITF, instancia en la que se presentaron avances relacionados con Paraguay como sede del próximo Campeonato Mundial Oficial de Taekwon-Do.

El logro de Villalba llega así como una señal positiva para un deporte que tendrá próximamente un desafío de enorme magnitud en el país.

Para la atleta paraguaya, en tanto, el oro en Benidorm representa la confirmación de que el trabajo realizado en los últimos años puede traducirse en resultados frente a una competencia internacional de primer nivel.

Julieta Villalba ya tiene una nueva conquista para su palmarés. Esta vez, en una Copa del Mundo que reunió a miles de competidores y en la que la paraguaya consiguió llevar al país hasta lo más alto del podio.