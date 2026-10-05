Del estadio a las urnas: el deporte también compite el 29-N

Las urnas permanecerán abiertas entre las 9:00 y las 20:00 horas, un intervalo en el que buena parte de la atención deportiva se repartirá entre Cheste, Bolonia, Lusail y los estadios españoles.

El acontecimiento más cercano será también uno de los primeros. El Circuit Ricardo Tormo de Cheste acogerá del 27 al 29 de noviembre la última cita del Mundial de MotoGP, con la carrera de la categoría reina programada para el domingo electoral.

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana volverá así a cerrar la temporada mundialista y reunirá a miles de aficionados mientras, a pocos kilómetros del circuito, los colegios electorales valencianos permanezcan abiertos. Una circunstancia que afectará también a pilotos, miembros de los equipos, trabajadores de la organización y aficionados desplazados durante el fin de semana.

Marc Márquez, Álex Márquez, Pedro Acosta y el resto de pilotos españoles tendrán ese día una doble cita: una en la pista y otra con unas urnas a las que, si quieren ejercer su derecho al voto, deberán adaptar sus obligaciones profesionales.

Cuando las motos hayan terminado de rodar en Valencia, Bolonia puede recoger el testigo. La final de la Copa Davis está programada para las 15:00 horas del 29 de noviembre y España mantiene abierta la posibilidad de estar presente.

El equipo español se enfrentará a Austria el jueves 26 en los cuartos de final de la Final 8. Si supera la eliminatoria, disputará el sábado 28 una de las semifinales y, en caso de una nueva victoria, jugará por el título el mismo domingo en el que los españoles acudirán a las urnas.

Una coincidencia que podría proporcionar una de las imágenes deportivas de la jornada: España luchando por proclamarse campeona de la Copa Davis mientras en su territorio se decide la composición de las Cortes Generales.

Y prácticamente sin descanso llegará el siguiente gran acontecimiento. A las 16:00, hora peninsular española, comenzará en el circuito de Lusail el Gran Premio de Catar de Fórmula 1, penúltima prueba del Mundial.

Fernando Alonso y Carlos Sainz estarán por tanto a más de 5.000 kilómetros de España durante la jornada electoral. Como ellos, decenas de profesionales españoles que forman parte de los equipos del campeonato pasarán el 29-N trabajando fuera del país.

El fútbol tampoco descansará. El calendario de LaLiga sitúa íntegramente el 29 de noviembre su decimocuarta jornada, aunque los horarios definitivos deberán distribuir posteriormente los diez encuentros durante el fin de semana.

Entre los partidos programados figuran un Real Madrid-Alavés en el Santiago Bernabéu, Deportivo-Barcelona en Riazor, Elche-Atlético de Madrid en el Martínez Valero y Espanyol-Getafe en el RCDE Stadium. La jornada la completan Betis-Rayo Vallecano, Celta-Villarreal, Levante-Racing, Málaga-Athletic Club, Real Sociedad-Sevilla y Valencia-Osasuna.

La coincidencia obligará a cientos de futbolistas, técnicos, árbitros y trabajadores desplazados lejos de su domicilio a organizar también su participación electoral y provocará que los dispositivos de seguridad de las ciudades que finalmente alberguen encuentros el domingo tengan que convivir con los desplegados alrededor de los colegios electorales.

La actividad deportiva del 29-N se extenderá además más allá de las grandes competiciones. Ese día concluirá en Madrid la Madrid Horse Week, una de las principales citas internacionales de hípica que se celebran en España, y Sevilla albergará su medio maratón, incluido en el calendario de pruebas en ruta de la federación internacional de atletismo (World Athletics)

No habrá, en cambio, jornada de Liga Endesa. La competición de baloncesto se detendrá después de los partidos del 21 y 22 de noviembre y no regresará hasta el 5 y 6 de diciembre debido a la ventana internacional de selecciones.

España tendrá así el 29 de noviembre dos marcadores abiertos simultáneamente. Uno comenzará a llenarse desde primera hora en colegios electorales de todo el país. El otro repartirá resultados entre circuitos, pistas y estadios. A las ocho de la tarde cerrarán las urnas. Para entonces, MotoGP habrá coronado su último vencedor del año, la Copa Davis podría tener nuevo campeón y la Fórmula 1 habrá cruzado la meta en Catar. Después llegará el turno del escrutinio.