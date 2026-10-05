Matt Fitzpatrick vuelve al podio y Jon Rahm sigue decimoquinto

El jugador de Sheffield, con una puntuación de 7.29, relega a la cuarta plaza al norteamericano Cameron Young (7.27) y regresa al tercer puesto de la lista que ya ocupó durante una semana el pasado julio.

Inamovibles permanecen Scheffler, número uno mundial indiscutible con 17.21, y el propio Rory McIlroy, que acumula 8.84 puntos de media, y continúan quinto y sexto los también estadounidenses Wyndham Clark (6.51) y Russel Henley (5.25).

El inglés Tommy Fleetwood, cuarto en St. Andrews (Escocia), progresa dos posiciones y se instala éptimo (5.25) en detrimento de los norteamericanos Chris Gotterup (5.23) y Sam Burns (5.16).

A las puertas del Abierto de España Jon Rahm continúa decimoquinto con 4.52, Eugenio López Chacarra se mantiene en el puesto 55 (2.07) y David Puig retrocede al 82 (1.59).

El chileno Joaquín Niemann, mejor latinoamericano de la clasificación, sube al puesto 35 (3.02) y el colombiano Nico Echavarría baja al 63 (1.83).