Polideportivo
05 de octubre de 2026 a la - 05:50

Matt Fitzpatrick vuelve al podio y Jon Rahm sigue decimoquinto

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Redacción deportes, 5 oct (EFE).- El inglés Matt Fitzpatrick, pese a ser solo decimoséptimo este domingo en el Alfred Dunhill Championship del DP World Tour, regresa al podio de la clasificación mundial de golf que sigue encabezada por el estadounidense Scottie Scheffler y el norirlandés Rory McIlroy y el español Jon Rahm continúa decimoquinto.

Por EFE
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El jugador de Sheffield, con una puntuación de 7.29, relega a la cuarta plaza al norteamericano Cameron Young (7.27) y regresa al tercer puesto de la lista que ya ocupó durante una semana el pasado julio.

Inamovibles permanecen Scheffler, número uno mundial indiscutible con 17.21, y el propio Rory McIlroy, que acumula 8.84 puntos de media, y continúan quinto y sexto los también estadounidenses Wyndham Clark (6.51) y Russel Henley (5.25).

El inglés Tommy Fleetwood, cuarto en St. Andrews (Escocia), progresa dos posiciones y se instala éptimo (5.25) en detrimento de los norteamericanos Chris Gotterup (5.23) y Sam Burns (5.16).

A las puertas del Abierto de España Jon Rahm continúa decimoquinto con 4.52, Eugenio López Chacarra se mantiene en el puesto 55 (2.07) y David Puig retrocede al 82 (1.59).

El chileno Joaquín Niemann, mejor latinoamericano de la clasificación, sube al puesto 35 (3.02) y el colombiano Nico Echavarría baja al 63 (1.83).